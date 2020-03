La compagnia del cigno 2 slitta, niente riprese: “A data da destinarsi”

Quando si farà La compagnia del cigno 2? Anche la fiction Rai slitta causa Coronavirus

Gli attori de La compagnia del cigno 2 sarebbero tornati sul set tra non molto, ma come già immaginerete non sarà possibile. È tutto fermo a causa del Coronavirus. Anche le luci dei set si spengono e vengono sospesi programmi televisivi e rimandate nuove stagioni di fiction e serie tv. Una sorte a cui La compagnia del cigno non poteva sfuggire e oggi è arrivata la conferma dalle pagine di Di Più, in un articolo dedicato ad Alessio Boni, che nella fiction interpreta il maestro Luca Marioni. Il ritorno de La compagnia del cigno potrebbe avvenire non molto tardi rispetto al previsto, comunque. Al momento infatti la produzione era alle prese con i casting a Milano per poi tornare sul set nei prossimi mesi. Alcuni dettagli quindi erano ancora in fase di definizione.

La compagnia del cigno 2, slittano riprese nuove puntate: “A data da destinarsi”

Bisogna attendere e vedere quando sarà rientrata l’emergenza, ma del tutto. Solo quando potremo tornare a stare vicini e senza mascherine allora gli attori potranno girare le nuove puntate. Per il momento non si sa quando succederà. Per questo la rivista sopra citata ha fatto sapere quanto segue: “Stavano per iniziare le riprese della seconda serie della fiction La compagnia del cigno […]. La produzione aveva avviato i casting a Milano in vista delle sei puntate che si sarebbero dovute girare nei prossimi mesi, ma che ora sono slittate a data da destinarsi”. Ma la fiction dedicata ai giovani studenti di musica, tra cui il personaggio di Chiara Pia Aurora, non è l’unica che dovrà fermarsi o subirà dei ritardi.

La compagnia del cigno 2 come altre serie tv: cosa succede nel mondo delle fiction

Se pensiamo che addirittura Beautiful si è fermato per la prima volta in tutta la sua storia, è facile pensare questa emergenza abbia travolto tutti i set. Le ultime due serie tv su cui abbiamo avuto aggiornamenti sono Gomorra e Grey’s Anatomy. Il medical drama americano è stato stoppato del tutto e sono saltati gli ultimi episodi, mentre per quanto riguarda Gomorra sono slittate le riprese, proprio come per La compagnia del cigno 2.