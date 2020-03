La compagnia del cigno, Chiara Pia Aurora e il bullismo: “Io come Sofia”

Chiara Pia Aurora è Sofia in La compagnia del cigno: la giovane attrice si racconta

Chiara Pia Aurora è una delle giovani attrici de La compagnia del cigno. In attesa della seconda stagione, la violoncellista che interpreta Sofia si è raccontata sulle pagine di Di Più e nel corso dell’intervista ha voluto anche dare un forte segnale a molte ragazze. Ha parlato di bullismo, per fortuna superato anche grazie alla fiction La compagnia del cigno. Sofia, il suo personaggio, ha vissuto una situazione simile, perché come l’attrice non riusciva a convivere e ad accettare il proprio aspetto fisico. Misure non da fotomodella, questo il cruccio del personaggio e di Chiara Pia Aurora per un po’ di tempo. Un cruccio alimentato, nella vita reale, anche da alcuni episodi in adolescenza.

Chiara Pia Aurora de La compagnia del cigno: “Da piccola presa di mira dai bulletti”

Nell’intervista l’attrice ha spiegato di aver imparato ad apprezzarsi di più. Queste le sue parole: “Deve mettersi nei panni di una ragazza che sin da piccola viene presa di mira dai bulletti. Per questo motivo per me è stato naturale immedesimarmi nel mio personaggio”. Un punto che la accomuna a Sofia e che proprio come il suo personaggio ha superato: “L’immedesimazione è stata così forte che, mentre stavano girando la scena in cui Sofia capisce che non deve più curarsi di come gli altri la vedono e inizia a piacersi per come è, ecco, non so come spiegarglielo, se non dicendole che in quel momento io e Sofia eravamo uguali, eravamo la stessa persona”. Dopo alcune scene de La compagnia del cigno, in Chiara qualcosa è cambiato: “Anche io avevo smesso di preoccuparmi del mio non essere magra come vuole la moda. E mi fa piacere raccontarlo perché molte ragazze si sono riviste nel mio personaggio e mi hanno preso a esempio, così mi auguro che il mio racconto possa aiutarle a piacersi per quello che sono e non per quello che gli altri vorrebbero che fossero”.

La compagnia del cigno, l’attrice di Sofia si è trasferita a Milano

Ma La compagnia del cigno ha cambiato la vita di Chiara non solo dal punto di vista personale, ma anche professionale. La giovane infatti si è innamorata del Conservatorio di Milano mentre recitava nella fiction e ha deciso di sostenere l’esame di ammissione. L’esame è andato bene, è stata presa e ha lasciato la sua Puglia e il Conservatorio di Monopoli per trasferirsi a Milano. “Sono felice di trasferirmi. Perché significa anche smettere di fare ogni giorno tre ore di treno da casa mia a Trani a Monopoli, come ho fatto per molti anni”, ha aggiunto nell’intervista.