Grey’s Anatomy 16 senza finale, stagione finita: quanti episodi sono

Grey’s Anatomy, la notizia che i fan temevano: la 16esima stagione non avrà un finale

L’emergenza Coronavirus ha travolto il mondo intero e anche la televisione ne sta facendo le spese. Grey’s Anatomy 16 non avrà un finale: la stagione è stata interrotta e al momento non è in programma una ripresa. Non si sa quando la vita di tutti i giorni tornerà alla normalità, per cui la produzione della serie televisiva ha fatto una scelta, ovvero dichiarare conclusa la stagione. Grey’s Anatomy è giunto alla sedicesima serie ed è quella in corso. Andando in onda da un anno all’altro, con pausa solo in estate e a cavallo di un anno e l’altro, il set è sempre in azione e gli episodi vengono girati continuamente. Non si tratta quindi di serie tv di pochi episodi che vengono ultimati in pochi mesi e poi la stagione viene rilasciata, a distanza magari di un anno o due.

Grey’s Anatomy 16 interrotto, stagione finita: quanti episodi mancano

Grey’s Anatomy è in onda tutti gli anni dal 2005 e questo richiede una registrazione continua degli episodi. Mentre la stagione è in onda, quindi, gli attori sono impegnati con le riprese. Il Coronavirus ha costretto la produzione a interrompere le riprese e la notizia di oggi dichiara chiusa la stagione. Per i motivi spiegati finora, gli episodi della 16esima stagione non sono completi per cui Grey’s Anatomy 16 non avrà un finale. Al momento la situazione è questa, come riportato da Just Jared, e il futuro è incerto. Grey’s Anatomy non riprenderà la produzione della stagione numero 16, che in origine contava venticinque episodi. Di questi solo ventuno sono stati registrati e completati, per cui ne mancherebbero quattro. La stagione finirà, in America, il 9 aprile e non si sa quando vedremo i restanti quattro episodi. Forse faranno parte direttamente della 17esima stagione di Grey’s Anatomy?

16esima stagione di Grey’s Anatomy, quattro episodi non registrati a causa del Coronavirus

La serie tv infatti non si fermerà per sempre e la stagione numero 17 è già stata confermata. Rimangono incerti i tempi in cui il cast potrà tornare sul set, perché sarà possibile solo quando sarà sicuro farlo. Non è detto, quindi. che ritroveremo Meredith e gli altri in autunno, ma tutti ci auguriamo di sì. Nel frattempo gli amanti di ShondaLand potranno consolarsi con Le regole del delitto perfetto, che invece è stato interamente registrato e quindi scopriremo il finale delle avventure di Annalise Keating e i suoi studenti.