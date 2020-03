Gomorra 5 anticipazioni, D’Amore: “Sarà sorprendente”, riprese a rischio

Anticipazioni Gomorra, riprese della quinta stagione a rischio: le ultime news

Le ultime anticipazioni di Gomorra 5 sono rassicuranti da un lato, ma dall’altro no. La nuova stagione è in fase di scrittura e le riprese erano previste in estate. Al momento tutto è incerto e i set sono fermi. Le riprese di tante fiction sono slittate, altre sono state interrotte del tutto. Non sappiamo quando l’emergenza Coronavirus rientrerà al punto da permettere agli attori delle varie serie e fiction di tornare sul set. Lo stop quindi potrebbe coinvolgere anche Gomorra, ma c’è ancora un po’ di tempo per sperare che in estate possano dedicarsi ai nuovi episodi della serie. Oggi a parlare è Marco D’Amore, che ritroveremo tra le firme della quinta stagione di Gomorra.

Gomorra 5, le anticipazioni di Marco D’Amore: “Sarà sorprendente”

In una intervista a Repubblica, l’attore ha raccontato come sta trascorrendo le giornate in quarantena e ha parlato della serie tv con cui ha conquistato l’affetto del pubblico. Queste le parole di Marco D’Amore: “Preparo Gomorra 5 , il percorso drammaturgico. Il set era previsto in estate, vediamo cosa succederà. L’architettura è pronta, lavoriamo ai singoli episodi. La segregazione ci permette di scrivere con più tempo, in genere mentre si girano le prime puntate si scrivono le ultime, stavolta saremo pronti”. Ma non si è limitato a questo, perché Marco D’Amore ha anche velatamente dato anticipazioni su Gomorra: “È la più rischiosa: le prime quattro sono state un crescendo, con un racconto che sembrerebbe esaurito. Si deve lavorare il doppio per fornire una storia avvincente, dei personaggi in grado di restare. Vorrei che fosse indimenticabile perché la migliore di tutte. Sarà sorprendente, affascinante. Come dice uno dei personaggi, ‘nun sapit che v’aspett'”.

Gomorra 5 sarà una stagione sorprendente: parola di Marco D’Amore

Le anticipazioni di Marco D’Amore su Gomorra 5 di sicuro avranno un effetto adrenalinico sui fan. Chi ha visto le precedenti stagioni, infatti, sa bene cosa si intende per “sorprendente, affascinante” e se D’Amore ha in mente di regalare una stagione indimenticabile, beh allora varrà la pena attendere!