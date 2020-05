Cosa succede nella seconda puntata de La cattedrale del mare in onda martedì 26 maggio 2020

La cattedrale del mare, la serie tv tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falcones, è finalmente partita su Canale 5. Dopo l’esordio di martedì 19 maggio con la messa in onda dei primi due episodi martedì 26 maggio verranno trasmessi rispettivamente il terzo e il quarto. E questi episodi sono importantissimi perché ci permettono di fare un salto temporale e vedere la vita di Arnau da grande. Una vita ricca di disavventure e tormento, sulla scia di quello che è accaduto a Bernat, costretto ad abbandonare le sue terre per colpa di un capriccio del suo padrone. Dopo aver appurato che Arnau è davvero suo figlio – il bambino ha un neo sotto gli occhi tipico della famiglia Estanyol – l’ex servo della gleba fugge a Barcellona per avere un futuro migliore. E quel futuro arriverà ma prima Arnau dovrà dividersi tra pene e sacrifici.

Arnau lavora come bastaix e si innamora di Aledis

Nella seconda puntata de La cattedrale del mare in onda su Canale 5 Arnau è cresciuto e lavora come bastaix: è uno degli uomini che trasportano le pietre per costruire la chiesa di Santa Maria del Mar. Estanyol continua a vivere con il fratello adottivo Joan, che ha invece deciso di dedicarsi agli studi ecclesiastici. La vita scorre tranquilla per entrambi fino a quando Arnau non conosce Aledis: i due si innamorano ma la giovane è stata promessa dalla sua famiglia ad un uomo molto più anziano e prestigioso.

Guerra e peste per Arnau ne La cattedrale del mare

Oltre ad un amore tormentato ed ostacolato Arnau Estanyol deve fare i conti con la guerra e con la peste, che non lascia scampo a molti. Due avvenimenti che portano il figlio di Bernat ad avvicinarsi ad un ricco banchiere ebreo pronto a cambiargli la vita. Le repliche de La cattedrale del mare sono disponibili in streaming su Mediaset play e Netflix.