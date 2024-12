Sanremo 25, chi affiancherà Carlo Conti? Spunta una nuova ipotesi

Ormai le Feste sono alle porte e, come di consueto, dopo Natale il pensiero dei telespettatori italiani andrà immediatamente al Festival di Sanremo. Mancano infatti ormai pochissimi mesi all’avvio della nuova edizione della celebre kermesse musicale, che quest’anno verrà condotta da Carlo Conti. Dopo la presentazione della lista ufficiale dei cantanti in gara, è ufficialmente iniziato il toto-nomi per cercare di indovinare quali saranno le co-conduttrici e co-conduttori che quest’anno si alterneranno al fianco di Conti sul palco dell’Ariston.

Alcuni nomi sono già stati spoilerati nel corso delle ultime settimane e uno di questi, quello di Selvaggia Lucarelli, solo poche ore fa da Fanpage.it, insieme a Geppi Cucciari. Poco fa però, ad aggiungere un altro tassello all’intricatissimo puzzle è stato Gabriele Parpiglia che, nel corso del suo spazio in onda su RTL 102.5, ha sganciato una vera e propria bomba e rivelato l’identità di un’altra papabile co-conduttrice. Ma non è tutto perché Parpiglia ha poi aggiunto un altro dettaglio e precisato quale ruolo avrà la Lucarelli nella celebre kermesse canora.

Serena Rossi a Sanremo

Il nome spoilerato da Parpiglia su Rtl 102.5 è proprio quello di Serena Rossi. La nota attrice di origini campane potrebbe quindi salire sul palco dell’Ariston e condurre una delle serate del Festival, affiancando il conduttore. Al momento però, non è dato sapere quale serata.

“Oggi è uscita un’anticipazione che ha fatto due nomi. Allora, uno lo aggiungo io adesso: Serena Rossi. Lei potrebbe essere a Sanremo 2025 e far parte della squadra, in una delle serate, di Carlo Conti”, sono state le parole del giornalista in proposito.

La notizia era già trapelata nel corso delle scorse settimane, quando l’esperto di gossip Alberto Dandolo aveva rivelato: “Serena Rossi sta facendo fuoco e fiamme per avere un ruolo da primadonna in questo Festival di Sanremo firmato da Carlo Conti. Il vero obiettivo della brava artista partenopea è quello di affiancare Carlo nel ruolo di co-conduttrice durante la prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese. Le trattative fervono“.

Ora però la conduzione per Serena Rossi potrebbe essere ancora più vicina. Non sarebbe poi la prima volta che la Rossi e Carlo Conti collaborano. In particolare, la loro prima collaborazione risale al lontano 2014, quando l’attrice napoletana partecipò a Tale e Quale Show.

Il ruolo di Selvaggia Lucarelli

Ma non è finita qui perché dopo aver spoilerato il nome di Serena Rossi, Parpiglia ha aggiunto dell’altro: “Selvaggia Lucarelli andrà al Festival di Sanremo ma non come dice Fanpage, bensì con un altro ruolo“.

Insomma, dopo il toto-nomi ora parte ufficialmente la scommessa su chi riuscirà a indovinare il misterioso ruolo che a quanto pare andrà a ricoprire Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Per il momento, spulciando la sezione dei commenti sotto al video pubblicato nella pagina Instagram di Parpiglia, nessuno dei followers del giornalista hanno azzardato ipotesi ma una cosa salta subito all’occhio: il malcontento generale riguardo la partecipazione della celebre giornalista alla kermesse musicale.

Insomma, sembra proprio che il pubblico non sia del tutto contento di vedere Selvaggia sul palco dell’Ariston, complice sicuramente il suo atteggiamento molto anticonformista e, in alcune occasioni, scontroso. Va anche detto che ultimamente la Lucarelli è stata protagonista di numerosi scontri televisivi e ciò potrebbe aver contribuito a far inasprire il pubblico nei suoi confronti.

In ogni caso, al momento quelle riportate nel presente articolo sono tutte le informazioni disponibili. Non resta da fare altro che attendere aggiornamenti e conferme ufficiali per saperne di più.