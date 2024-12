Sanremo, spunta il nome di Selvaggia Lucarelli: ruolo e retroscena

Si continua a lavorare in Rai per ‘confezionare’ il Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti ha svelato i big in gara, portando il numero dei cantanti nella competizione a 30. Altro annuncio già reso ufficiale riguarda uno dei co-conduttori: al fianco del presentatore toscano ci sarà Alessandro Cattelan. Resta invece tutto da svelare il cast femminile che sbarcherà all’Ariston. Non è ancora chiaro se ci saranno presenze fisse oppure se si proseguirà nel solco tracciato da Amadeus che ad ogni serata aveva scelto di farsi affiancare da una donna diversa. A lanciare indiscrezioni curiose su tale argomento è Fanpage.it che ha fatto trapelare un paio di nomi parecchio interessanti.

Nei giorni scorsi alcuni presunti ben informati hanno sostenuto che Conti avrebbe valutato di coinvolgere l’attrice Serena Rossi. Fanpage.it ha smentito seccamente tale indiscrezione. La testata campana ha invece fatto emergere altri due nomi di peso, quello della comica e conduttrice Geppi Cucciari e quello della giornalista Selvaggia Lucarelli, volto notissimo al pubblico di Rai1 per il suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle.

Fanpage.it rimarca che Conti pare proprio non volere rinunciare alla componente ‘polemica’, non a caso ha arruolato nel cast Fedez e Tony Effe. Come è noto i due rapper hanno avuto più di uno screzio di recente e quando si incontreranno a Sanremo non è escluso che possano continuare a punzecchiarsi, il che garantirebbe al Festival quella dose di ‘coloritura’ extra gara che da sempre stuzzica l’interesse del pubblico.

Laddove fosse coinvolta anche la Lucarelli, personaggio divisivo, la ‘coloritura’ polemica potrebbe aumentare ancor più. C’è però da sottolineare che Selvaggia ha una caratura che va oltre l’intrattenimento leggero. Basti ricordare che è grazie a una sua inchiesta giornalistica che è scoppiato il notissimo pandoro-gate che ha travolto Chiara Ferragni, la quale è stata multata con oltre un milione di euro dall’Antitrust. L’influencer cremonese rischia anche di andare a processo. Insomma, la Lucarelli non è solo polemica. Anzi è soprattutto altro. Conti potrebbe ‘osare’ e portarla sull’Ariston. Sarebbe un colpaccio.