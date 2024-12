Affari Tuoi, Giuseppina perde: ma commuove De Martino, web in tilt

Puntata molto emozionante quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera, venerdì 13 dicembre, su Rai 1. A giocare è stata Giuseppina, pacchista della Sardegna, accompagnata dal fidanzato Luigi. Nel corso di queste puntate, Stefano De Martino ha spesso scherzato con lei chiamandola “bambina piccolina”, e, anche oggi, l’ha accolta in questo modo al centro dello studio.

Il conduttore partenopeo è rimasto affascinato dalla storia di Giuseppina e del suo fidanzato. I due si sono conosciuti a Bologna grazie alla sorella di Luigi, che era una delle migliori amiche della pacchista. Dopo anni trascorsi al Nord, la coppia ha deciso di tornare in Sardegna per “vivere una vita vista mare”, come ha sottolineato De Martino.

La partita di Giuseppina è stata parecchio sfortunata fin dai primi tiri, perdendo rapidamente i premi più importanti, ovvero quelli da 200mila e 300mila euro. Il presentatore ha cercato di aiutare la concorrente con un “momento zen di meditazione“, che poco dopo ha portato la coppia ad aprire un pacco blu. Il momento fortunato, però, è durato poco. Giuseppina ha iniziato a pescare pacchi rossi uno dopo l’altro, fino a quando ha deciso di accettare il cambio offerto dal Dottore, facendo un’altra scelta sbagliata. Poco dopo, infatti, ha scoperto che nel suo pacco originale, il numero 15, erano nascosti ben 50mila euro.

Rimasta con soli pacchi blu, è stata costretta ad andare alla Regione Fortunata. A quel punto, De Martino ha chiamato in causa Peppe, l’amico che ha portato fortuna al pacchista del Lazio diverse puntate fa. Peppe, con sicurezza, le ha suggerito di puntare sulla Basilicata. “Ora che ci penso, è sempre la regione confinante a quella che dice Peppe”, ha scherzato la concorrente.

Nonostante ciò, Giuseppina ha deciso di seguire il suo istinto e puntare sul Friuli Venezia Giulia. In realtà, il suo ragionamento su Peppe non era del tutto sbagliato, dato che la Regione Fortunata era effettivamente la Puglia, confinante proprio con la Basilicata. “Giuseppina oggi non avrà vinto, ma ha formulato una nuova teoria: la Peppologia. Ci sono un sacco di studiosi che analizzano le teorie di Peppe, i terrapeppisti”, ha commentato ironicamente Stefano De Martino. Alla fine, il conduttore ha salutato la coppia con gli occhi lucidi, facendo emozionare moltissimi fan, che si sono scatenati con i commenti sui social.