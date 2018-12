L’isola di Pietro 3: prime anticipazioni sulla storia d’amore di Isabella e Pietro

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: la storia d’amore di Isabella e Pietro

Le prime anticipazioni de L’isola di Pietro 3 non mancano! Gianni Morandi sarà sempre il protagonista indiscusso di questa serie tv di Canale 5 e avrà una storia sempre più importante con Isabella, interpretata da Lorella Cuccarini. Da questo è già facile intuire che i due attori sono stati confermati anche per la terza stagione de L’Isola di Pietro e avranno un ruolo chiave per lo svolgimento della trama. La loro relazione procederà a gonfie vele, è vero, però accadranno degli eventi interni alla loro famiglia che non permetterà loro di essere davvero sereni. Dopo il rapimento di Caterina durante il finale dell’ultima stagione andata in onda, potremmo assistere anche a qualche colpo di scena che lascerà tutti senza parole. Alla morte di uno dei personaggi di rilievo?

Cosa succederà a Pietro e Isabella? Anticipazioni sulla coppia

Il settimanale Vero, oltre a confermare che la terza stagione de L’Isola di Pietro ci sarà, ha parlato anche del magico rapporto che si creerà fra Pietro e Isabella. Ecco cosa c’è scritto all’interno della rivista, nella pagina dedicata alla serie televisiva: “Confermatissima nel ruolo di Isabella, Lorella Cuccarini, che si sicuro ha contribuito all’ottimo riscontro del pubblico. Infatti nella nuova serie il suo personaggio acquisterà maggior peso e vivrà una nuova storia con il dottor Pietro (Gianni Morandi)”. Altri spoiler de L’isola di Pietro? Rivedremo Davide, il ragazzo interpretato da Erasmo Genzini (sulla vita privata di questo attore abbiamo scoperto davvero tutto!).

Trama e attori L’isola di Pietro 3: cosa sappiamo finora

Le anticipazioni sulla trama de L’isola di Pietro 3 ci permettono di capire che nuovi amori nasceranno e nuovi disastri sconquassaranno la vita di alcuni personaggi. Di quelli nuovi e di quelli vecchi. In attesa di questa terza stagione, perché non rivedere interamente le puntate precedenti con gli imperdibili DVD?