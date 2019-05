Kikó e Ambra, la verità è vicina: al Gf tanti dubbi, l’ex della Cipollari in difficoltà

Ambra Lombardo e Kikó Nalli dopo il Grande Fratello 2019

Il momento della verità per Kikó Nalli e Ambra Lombardo sta per arrivare, e ci riferiamo in particolar modo alla fine del Grande Fratello 2019, visto che mancano pochissime puntate e sapremo se i due sono seriamente intenzionati a costruire qualcosa di più di quanto nato nel reality show di Barbara d’Urso. Kikó al momento ci sembra molto impaurito e anche abbastanza scettico sul futuro di questa storia, almeno stando alle dichiarazioni del day time di oggi, dalle quali si evince tuttavia che l’ex marito di Tina Cipollari è ancora cotto di Ambra. Cos’è successo con esattezza? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Ambra nei pensieri di Kikó: le confessioni dell’ex della Cipollari

Oggi abbiamo visto non solo un grandissimo e inaspettato avvicinamento tra due coinquilini ma anche Kikó mostrare d’avere tante aspettative e altrettanti dubbi su Ambra: i discorsi del gieffino sono stati un po’ confusi ma abbiamo capito anzitutto che Kikó ha avuto troppo poco tempo per conoscere la Lombardo; in secondo luogo che vuole vederci chiaro sulle accuse ad Ambra di sfruttare la situazione perché eliminata troppo presto: accuse mosse sin dalla fine del suo percorso in trasmissione e dalle quali ancora oggi la professoressa deve difendersi. Kikò da parte sua però ha ammesso di sentire il bisogno di qualcuno che lo aspetti: “Affronti le giornate – queste le parole dell’ex di Tina –pensando che qualcuno magari ti aspetta, so che mi aspettano i miei figli, però hai delle aspettative. Ci penso perché è bella come il Sole, ho i suoi occhi stampati sui miei”.

Grande Fratello 2019, quale futuro per Kikó e Ambra?

Non sappiamo quando Kikó uscirà dalla Casa ma siamo certi che tutti questi dubbi che ha palesato nel corso dei day time nei vari confessionali saranno fugati non appena avrà modo di vivere con Ambra fuori dal reality show: i due infatti ci sembrano innamorati, e lei peraltro ha saputo anche gestire nel migliore dei modi le accuse dei figli di Kikó senza mai fare scivoloni. Questo Nalli lo apprezzerà senz’altro, tra le altre cose che ha già dichiarato di amare. Nuova coppia in arrivo? Su di loro, e non su quella che tutti stanno dando per scontato, possiamo metterci la mano sul fuoco.