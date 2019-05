Michael Terlizzi e Taylor Mega vicini vicini al Gf 2019: galeotta fu la filosofia

Taylor Mega e Michael Terlizzi, al Gf 2019 vicini vicini

C’è la possibilità che tra Taylor Mega e Michael Terlizzi nasca qualcosa? Finora non si è mai parlato del figlio di Franco come un concorrente invaghito di una delle ragazze che ci sono attualmente al Grande Fratello perché le riflessioni e le considerazioni di Cristian Imparato avevano spostato l’attenzione su altri argomenti; vedendo Michael e Taylor qualcuno ha iniziato a pensare che tra i due possa nascere qualcosa, e infatti il confessionale del Gf è stato incentrato proprio su questa particolare complicità tra l’uno e l’altra: premesso che è difficile credere a una storia tra Michael e Taylor, è anche vero che tutto può succedere e comunque è giusto che vi parliamo di quanto abbiamo visto nel day time di oggi.

Michael Terlizzi conquista Taylor Mega con la filosofia

Ci eravamo lasciati con Taylor Mega che stava frequentando un milionario iraniano, pettegolezzo che lei però ha confermato e non confermato e che sembra essere morto ancor prima di nascere, visto che non se ne parla più, e oggi la troviamo accostata proprio a Michael che sembra averla conquistata – diciamo così – con i suoi studi filosofici; in confessionale Taylor gli ha persino chiesto quale fosse il suo aforisma preferito e lui, seppur in modo imperfetto, gli ha recitato un pensiero di Friedrich Nietzsche (vi riportiamo la versione corretta qui di seguito): “Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica”. Taylor non ha capito molto della spiegazione ma si è detta molto interessata perché “A me – ha rivelato a Michael nella stanza da letto – piace colto e che mi sappia anche arricchire”.

Cosa succederà tra Taylor e Michael al Gf 2019?

Cosa nascerà tra loro due? Solo amicizia e interesse oppure qualcos’altro? Michael finora non ha mostrato alcun interesse per nessuna donna della Casa perché, stando alle sue parole, non ha trovato in nessuno la ragazza che fa per lui: sarà Taylor a farlo capitolare? Chissà. Ne dubitiamo. Ma chissà.