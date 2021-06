Katie Holmes e Alex Rodriguez: la verità sull’avvistamento dell’ex di J.Lo

La star di Dawson’s Creek ritrova il sorriso con l’ex giocatore di baseball? Il gossip impazza sul web, ma non è come sembra

Il gossip vede al centro dell’attenzione Katie Holmes e Alex Rodriguez. L’ex di Jennifer Lopez ha ritrovato l’amore con la nota attrice di Dawson’s Creek? In queste ultime ore si sono riaccesi i riflettori intorno a loro, ma cosa c’è di vero? Il tutto ha preso inizio quando Alex è stato avvistato mentre lasciava l’edificio dell’ex moglie di Tom Cruise. Ebbene in molti hanno iniziato a ipotizzare che i due avessero trascorso insieme il fine settimana a New York. Il Rodriguez si è fermato vicino al condominio di Manhattan, dove Katie vive insieme alla figlia quindicenne, Suri.

Il gossip, però, è nato prematuramente e chi pensava che fosse nata una nuova coppia deve fare un passo indietro. Il rappresentate della Holmes smentisce la notizia e a E! News fa sapere che neanche lo conosce. L’ex giocatore di baseball statunitense è, attualmente, single. La sua storia d’amore con Jennifer Lopez è naufragata poco prima del matrimonio. Ora la nota popstar sembra aver ormai ritrovato il sorriso insieme a Ben Affleck, con cui si è scambiata anche il primo bacio pubblico.

Nei giorni scorsi, Alex era finito nuovamente al centro del gossip quando ha condiviso foto e video che lo ritraevano insieme alla sua ex moglie Cynthia. Proprio perché la sua relazione con J.Lo è naufragata da qualche mese, il gossip impazza intorno a lui. E quando è stato avvistato a casa di Katie a New York, non sono mancate le ipotesi da parte dei fan.

La Holmes è di recente tornata single. La sua relazione con Emilio Vitolo Jr. si è conclusa prima del previsto. L’attrice ha fatto notare di essere rimasta in buoni rapporti con lo chef italo-peruviano. E a questo punto i fan hanno iniziato a ipotizzare che, rimasti entrambi single, Katie e Alex avessero deciso di frequentarsi.

Ma la visita dell’ex di J.Lo nell’edificio di New York non ha avuto nulla a che fare con la Holmes. Page Six ha poi fatto sapere che il Rodriguez starebbe cercando un appartamento proprio in quella zona. E probabilmente è questo il motivo per cui si trovava nelle vicinanze di Katie.