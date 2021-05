Katie Holmes di nuovo single: è finita col fidanzato italiano Emilio Vitolo

By

Ennesima delusione amorosa per la star della serie tv anni Novanta Dawson’s Creek

Katie Holmes e Emilio Vitolo si sono lasciati. Da settimane in America si parlava di crisi tra i due. Ora la conferma è arrivata sull’autorevole portale Us Weekly. Un portavoce dell’attrice, ex moglie di Tom Cruise, ha confermato la rottura tra la sua assistita e lo chef italo-peruviano.

La storia d’amore tra Katie Holmes e Emilio Vitolo è giunta al capolinea ma i due hanno deciso di mantenere un rapporto amichevole. Una fonte ha spifferato:

“Katie ed Emilio si sono divertiti tanto insieme ma non ha funzionato. Si sono lasciati senza rancori. Oggi Katie vuole concentrarsi sul lavoro e sulla figlia Suri”

È durata molto poco la relazione tra Katie Holmes ed Emilio Vitolo. I due hanno iniziato ad uscire insieme a settembre 2020, dopo il primo incontro avvenuto grazie ad alcuni amici in comune. Lo scorso inverno qualcuno aveva assicurato che Katie aveva letteralmente perso la testa per Emilio ma a quanto pare qualcosa li ha allontanati.

I motivi della rottura tra la Holmes e Vitolo restano avvolti nel mistero. Quella con lo chef è stata la prima storia importante dell’attrice dopo la lunga relazione con il collega Jamie Foxx. I due si sono amati in gran segreto dal 2013 al 2016.

Dal 2006 al 2012 Katie Holmes è stata sposata con Tom Cruise, dal quale ha avuto la figlia Suri che oggi ha 15 anni.

Katie Holmes, chi è Emilio Vitolo

Classe 1987, Emilio Vitolo lavora nel ristorante di famiglia Emilio’s Ballato. Situato a Soho, quartiere molto apprezzato di New York, è stato acquistato all’inizio degli anni Novanta da Emilio Vitolo Sr. È di origini italo-peruviane, italiane da parte del papà e peruviane per via materna.

Il 34enne è cresciuto tra i fornelli e in poco tempo è diventato uno chef affermato. La sua cucina è molto conosciuta e apprezzata dai personaggi dello showbiz americano. Emilio è anche una piccola celebrity su Instagram, dove è seguito da oltre 58mila follower.