Katie Holmes, il nuovo fidanzato è l’italiano Emilio Vitolo: è ufficiale

Katie Holmes e Emilio Vitolo Jr. hanno ufficializzato la loro relazione con un post su Instagram. Il giorno del 42° compleanno dell’attrice di Dawson’s Creek lo chef ha pubblicato un messaggio di auguri sul suo profilo social annesso di tenera foto insieme.

Lo scatto mostra i due in un loro momento di quotidianità. Sembra sia stata fatta all’interno di un locale, non si sa se sia quello del fidanzato della Holmes. La coppia ride felice. L’attrice si presenta essenziale come sempre, con i capelli raccolti e una semplice canotta.

La caption recita: “La persona più straordinaria, gentile e bella”, ha sottotitolato Vitolo alla candida foto. “Ogni volta che vedo il tuo viso mi viene da sorridere. Buon compleanno !!! Ti amo!”. Alla dolce dichiarazione del fidanzato la Holmes ha risposto mostrando amore reciproco. Queste sono state le sue parole: “Grazie mille amore mio. Anche io ti amo!”.

L’attrice ha poi ripubblicato il post Instagram di Emilio Vitolo Jr nelle sue storie. I due erano stati paparazzati diverse volte per strada. In particolare, la prima volta che erano stati visti era stata a New York durante una delle loro passeggiate, da quanto riportato su People. Tuttavia, la coppia non aveva ancora ufficializzato la loro storia d’amore.

Ora però i due possono vivere la loro relazione anche di fronte ai 2 milioni followers di lei e ai 41mila di lui.

Katie Holmes, vita privata

Katie Holmes è sempre stata molto riservata. Infatti ha spesso cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori e dai giornalisti, a parte con il matrimonio con Tom Cruise, che l’ha vista legata all’attore per ben sei anni, dal 2006 al 2012. In quel frangente i due ovviamente erano molto più inclini all’esposizione mediatica dal momento che erano entrambi dei personaggi di spicco del panorama internazionale. Con lui Katie Holmes aveva avuto una figlia, Suri. La ragazza ha 14 anni ora.

Da allora però l’attrice di Dawson’s Creek è sempre stata attenta a non far trapelare volontariamente più del dovuto. Dopo il divorzio con Tom Cruise, Katie Holmes è stata legata a Jamie Foxx. I due avevano attirato l’attenzione in seguito alla loro partecipazione al Met Gala del 2019. Lì avevano posato insieme per alcune foto e i più curiosi avevano capito che c’era del tenero.

Poi l’allontanamento tra i due forse a causa di un tradimento di lui. Ora però Katie Holmes sembra aver trovato la felicità con il suo nuovo amore, Emilio Vitolo Jr e da quanto hanno mostrato, sembra proprio che i due siano davvero innamorati l’uno dell’altra.