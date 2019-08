Katie Holmes di nuovo single: Jamie Foxx nega il tradimento

Katie Holmes e Jamie Foxx non stanno più insieme

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Katie Holmes e Jamie Foxx. Dopo sei anni i due attori si sono detti addio. I motivi della rottura? Per il momento restano top secret. Ma Foxx ci ha tenuto a ribadire che non c’è stato alcun tradimento da parte sua. La star di Django è stato paparazzato nei giorni scorsi in compagnia di Sela Vave, cantante 21enne in ascesa nel mondo della musica. I due sono stati paparazzati all’uscita di un locale mano nella mano e le foto hanno subito fatto il giro del web. Ma non è come sembra e i diretti interessati hanno prontamente smentito ogni tipo di relazione amorosa sui rispettivi account Instagram.

Jamie Foxx e Sela Vave: insieme solo per lavoro

Con una diretta su Instagram Jamie Foxx ha spiegato ai suoi fan che Sela Vave è solo una delle tante giovani promesse del mondo della musica sulle quali ha deciso di puntare con la sua casa discografica. “Quando ho incontrato Ed Sheeran, non lo conoscevo dai tempi di Adamo. Ha dormito sul mio divano per sei settimane. Nick Cannon aveva 13 anni, quando si appoggiava alla mia vecchia casa… tutti mi hanno sempre chiesto una mano. E ho fatto la stessa cosa con lei. L’abbiamo presa sotto la nostra ala. Volevamo trattarla allo stesso modo e offrile un’opportunità”, ha raccontato il Premio Oscar.

“Ho parlato con la madre della ragazza e lei ha posto la sua fiducia in me. Vogliamo solamente darle l’opportunità di mettere in luce il grande talento, che noi abbiamo visto. Tanti ragazzi sono venuti qui a lavorare duro e nessuno ha detto nulla, ma se lo fa una donna, allora si devono per forza cercare degli ulteriori motivi. Io accolgo tutti gli artisti. Lei è una nostra artista. È entrata nella nostra famiglia, lavora duramente ed è una bravissima cantante”, ha sottolineato il 51enne.

Jamie Foxx non ha tradito Katie Holmes con Sela Vave

A proposito della foto che lo ritrae mano nella mano con Sela Vave, Jamie Foxx ha puntualizzato: “La stavo semplicemente accompagnando verso la mia auto. È una mia artista, che gioca con i miei bambini e che potrebbe essere mia figlia“. La diretta Instagram dell’interprete è stata condivisa su Instagram da Sela, che ha aggiunto: “Per le persone a cui interessa… eccovi la verità. Per tutti coloro che mi hanno definita una tro… bianca, una sfascia famiglie, una bugiarda, che mi hanno augurato la morte… io sono ancora qui a lavorare e a fare ciò che più amo”.

Katie Holmes: in silenzio dopo l’addio a Jamie Foxx

Nessun commento è invece arrivato da parte di Katie Holmes, che ha amato il collega per sei anni. I due hanno tenuto segreta la loro relazione per un lungo periodo prima di uscire allo scoperto solo lo scorso maggio quando, in occasione del Met Gala, hanno sfilato insieme sul red carpet.