Jennifer Lopez con Affleck: la mossa dell’ex Alex Rodriguez fa parlare

Jennifer Lopez sembra aver ormai voltato pagina insieme a Ben Affleck. L’ex Alex Rodriguez, con cui stava per convolare a nozze, si è detto stupito quando ha saputo di questa nuova relazione della nota popstar. Ed ecco che proprio in queste ore compie un gesto che sta facendo parlare nel mondo del gossip. I portali americani stanno riportando che l’ex giocatore di New York Yankees è stato raggiunto dalla sua ex moglie, Cynthia Scurtis. Durante un allenamento in palestra, i due hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Il fatto che Alex abbia pubblicato questo momento non poteva di certo passare inosservato agli occhi attenti dei fan di J.Lo.

Mentre si trova in compagnia della Scurtis, appare felice e sorridente. Oltre a un video, Rodriguez ha condiviso una foto in cui sorride mentre avvolge il braccio attorno alle spalle della sua ex moglie. Si sono sposati nel 2002, dopo aver accolto le loro figlie, Natasha ed Ella. Nel 2008 Cynthia ha chiesto il divorzio e poi hanno raggiunto un accordo due mesi dopo. Ora le immagini che lo ritraggono proprio insieme all’ex moglie, arrivano dopo la fine della sua relazione con la Lopez, durata due anni.

Jennifer e Alex hanno annunciato la rottura in una dichiarazione congiunta a Today, lo scorso mese di aprile. I due ex fidanzati hanno ammesso che si trovano meglio come amici. Un insider ha poi fatto sapere a UsWeekly che lui in realtà era disposto a fare qualsiasi cosa pur di far funzionare la storia d’amore con la Lopez. A distanza di pochissimo tempo, la famosa J.Lo è finita nuovamente al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck.

Tra loro tutto sembra procedere per il meglio, ma sembra che Alex Rodriguez non abbia preso bene la notizia. Vedere la donna che stava per sposare andare avanti con la sua vita così rapidamente pare che l’abbia ferito. Una fonte ha rivelato, infatti, che una parte di lui spera ancora che possano tornare insieme. Nel profondo ha dovuto, però, accettare questa realtà.

Una pillola difficile da ingoiare per Alex, che ora si mostra con la sua ex moglie Cynthia. Si pensa che il 45enne voglia scuotere un po’ la situazione per riuscire a mandare un velato messaggio alla Lopez. Ovviamente queste sono supposizioni, visto che il Rodriguez ha mantenuto un rapporto sereno con la madre delle sue figlie.