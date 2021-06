Jennifer Lopez, grande prova d’amore per Ben Affleck: l’ultimo gossip

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono padroni del gossip internazionale in questo periodo. Il loro ritorno di fiamma sta elettrizzando i loro fan, soprattutto coloro che non hanno mai accettato la fine dei Bennifer. Ebbene, i Bennifer sono tornati. Manca l’ufficialità, però di fronte a tutti gli indizi che sono spuntati e agli avvistamenti non è più necessario confermare. E poi ci sono i soliti ben informati, le fonti vicine ai tabloid esteri che condividono dettagli interessanti sulla coppia. Anche il gossip di oggi è arrivato da una fonte, che a People ha spifferato il prossimo trasferimento di Jennifer Lopez a Los Angeles.

La cantante è pronta a lasciare Miami, dove ha vissuto negli ultimi anni, e mettere le radici a Los Angeles, dove ha continuato a lavorare nel tempo. Nella città della Florida inoltre vive non solo l’ex compagno Alex Rodriguez ma anche Marc Anthony, con cui ha avuto i gemelli Max e Emme, che oggi hanno 13 anni. Evidentemente il motivo che ha spinto Jennifer Lopez a prendere questa decisione è forte, anzi fortissimo visto che lasciando Miami i suoi figli vivrebbero lontani dal padre. Questo motivo sarà proprio l’amore ritrovato con Ben Affleck?

Era già chiaro che i due facessero sul serio, anzi si è mormorato in precedenza che avessero piena intenzione di far funzionare le cose. Vivere nella stessa città deve essere importante anche per questo: non vogliono perdere tempo, ormai è chiaro. Non a caso la fonte che ha parlato del trasferimento della Lopez a Los Angeles ha aggiunto: “Vogliono passare più tempo possibile insieme e anche fare un viaggio. Lei è incredibilmente felice. Entrambi si comportano bene nel rapporto”.

Ben Affleck vive proprio nella città della California, vicino ai suoi tre figli – nati dal matrimonio con Jennifer Garner -. Tuttavia il motivo del trasferimento di Jennifer Lopez potrebbe non essere solo il suo Ben. La cantante ha firmato un accordo con Netflix che la terrà impegnata per anni tra film, serie tv e non solo. Quindi potrebbe aver unito l’utile al dilettevole. D’altronde se fino a oggi ha continuato a vivere a Miami pur lavorando in giro per gli Stati Uniti perché trasferirsi proprio adesso? Eh già, per amore…