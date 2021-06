Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio: “Vogliono che duri a lungo”

By

Non si placa il gossip su quello che al momento è il ritorno di fiamma più inaspettato degli ultimi anni: la celebre coppia si è ritrovata e pensa a un futuro insieme

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme, questo sembra essere ormai certo. Dopo vari avvistamenti e rumors, oggi un’altra fonte ha aggiunto dettagli sulla relazione. I due sono già stati insieme in passato, erano gli inizi degli anni Duemila quando erano uno accanto all’altro. Nel 2003 si sarebbero dovuti sposare, invece è arrivato l’addio. A distanza di tantissimi anni c’è stato il ritorno di fiamma. Il gossip si è riacceso a fine aprile, quando sono stati visti insieme fuori dalla casa di Los Angeles e sono stati insieme in Montana per una vacanza, dove sono stati fotografati insieme.

Intanto è arrivata anche la reazione di Alex Rodriguez, che si è da poco separato dalla Lopez. Ma la coppia ritrovata pare faccia sul serio ed è pronta ad affrontare eventuali critiche e giudizi. People ha aggiunto nuovi particolari al gossip su Jennifer Lopez e Ben Affleck. Una nuova fonte ha svelato infatti che i due hanno intenzione di costruire le basi per un futuro solido insieme. Non si tratta solo di un breve flirt, di un ritorno di fiamma che si spegnerà nel giro di poco tempo.

Una fonte vicina alla cantante ha svelato che i due al momento stanno vivendo un amore a distanza, perché Jennifer è impegnata per lavoro a Los Angeles. Vivono quindi un amore da pendolari tra la città californiana e Miami. Nonostante ciò, però, sono molto felici insieme e pieni di entusiasmo per l’amore ritrovato. Forse proprio sull’onda dell’entusiasmo Jennifer Lopez e Ben Affleck parlano già di futuro insieme. La fonte è certa: “Non è una relazione occasionale, la stanno prendendo sul serio e vogliono che duri a lungo”.

Gli indizi non sono mancati nelle scorse settimane sui due. Ben Affleck ha indossato di nuovo il suo orologio Bennifer, che indossava nei primi anni Duemila quando erano fidanzati. Sono stati anche fotografati insieme e forse questa è stata la conferma definitiva del ritorno di fiamma. Non ci sono più dubbi quindi, non ci sono più punti interrogativi: Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno di nuovo insieme. E sempre le solite fonti dei tabloid esteri sono pronte a giurare che sono molto innamorati.