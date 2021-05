Jennifer Lopez e Affleck stanno insieme (foto): Alex Rodriguez “scioccato”

La passione è rimasta in attesa per ben 17 anni ed ora è riesplosa: l’ex di J.Lo non se ne fa una ragione

I Bennifer sono tornati. Restano pochi dubbi sul clamoroso ritorno in love di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Per l’occasione andrebbe bene la colonna sonora in salsa italiana firmata Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ma cosa è accaduto? Nelle scorse ore le due star sono state di nuovo pizzicate insieme, in quei di Miami. Negli scatti ‘trafugati’, la diva statunitense, che ha detto addio lo scorso aprile ad Alex Rodriguez, è stata paparazzata gioiosa e felice mentre assieme ad Affleck si stava affrettando a scendere le scale di un appartamento.

Insomma, la passione, dopo essere rimasta in attesa per ben 17 anni (Ben e J.Lo si lasciarono mentre erano in procinto di convolare a nozze), è riesplosa. A esserne certo ormai è anche Alex Rodriguez, che poche ore dopo la diffusione delle foto di Affleck e la Lopez, è balzato su Instagram scrivendo in una Stories un messaggio che sa molto di commento amaro al ritorno di fiamma in corso che vede protagonista la sua ex.

“Sto per entrare in una nuova fase. E tutto ciò che non mi serve sta lasciando la mia vita, finalmente emerge nuova energia. Si stanno sbloccando nuovi livelli mentalmente, fisicamente e anche spiritualmente. Rimango paziente perché sono sicuro che questa nuova fase sta arrivando”. Così Rodriguez, invaso da amarezza e, probabilmente, un pizzico, o forse più, di gelosia. L’ex sportivo secondo E!News, nonostante si sia sentito affranto e ferito, aveva intenzione di aspettare che la popstar riflettesse sulla loro relazione, sperando che tornasse sui suoi passi. Una fonte citata dalle testate americane ha descritto Alex come un uomo “scioccato e rattristato dalla notizia”. Insomma, pare che ormai abbia capito che non c’è più nulla da fare.

Intanto tengono banco nel gossip d’oltreoceano le suddette fotografie che hanno immortalo Ben e la Lopez insieme a Miami. Il divo ha raggiunto la popstar dopo essere stato a Los Angeles per lavoro. Nella già citata fotografia delle scale, si nota una Jennifer spensierata e contenta, assai complice con l’attore.

“Una fonte – si legge sulla stampa statunitense – ci ha confessato che la cantante ha trascorso del tempo con Ben e anche quando lei era a Los Angeles non è passato giorno in cui non si siano sentiti. Sono rimasti in contatto ogni giorno da quando si sono visti nel loro viaggio nel Montana. Jennifer è felice di come stanno andando le cose e guarda positivamente al futuro con Ben”.

Ma da quando i due ‘vippissimi’, ex promessi sposi nel 2003, hanno ricominciato a vedersi? La data x si mormora che sia da rintracciare nel febbraio scorso. TMZ, portale a stelle e strisce informatissimo sulle vicende delle star americane, assicura che Ben e la Lopez abbiano ripreso i contatti 3-4 mesi fa. Mail, messaggi, chiamate e poi l’incontro in un lussuoso resort in Montana, nel giorno in cui è cascata la festa della mamma. La passione si è riaccesa ed ora è fuoco difficile da fermare