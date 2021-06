Jennifer Lopez e Ben Affleck: foto del bacio, gossip internazionale in tilt

By

Adesso non c’è più alcun dubbio, il clamoroso ritorno di fiamma si è ufficialmente consumato: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono davvero tornati insieme. A sancire con certezza che il ritorno in love c’è stato è una foto pubblicata dalla testata Page Six che ha immortalato il divo e la popstar scambiarsi un bacio di fuoco, tripudiante di passione e amore. Lo scatto è stato rubato nel corso di una romantica cena a Malibu, luogo che sta facendo da cornice al legame ritrovato dei ‘Bennifer’ e che ha ospitato il party di compleanno della sorella della cantante americana.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

La cena in cui sono stati sorpresi J.Lo e l’attore hollywoodiano è stata organizzata per festeggiare il 50esimo compleanno di Linda, che è appunto la sorella della Lopez. Dunque anche Affleck è stato invitato per l’occasione. Il che conferma ulteriormente che la relazione è veramente ri-decollata. Insomma l’artista statunitense è già passata alle presentazioni in famiglia. Presenti all’evento che ha visto protagonista Linda, anche i piccoli Max ed Emme, vale a dire i figli nati dall’unione tra la cantante e l’ex marito Marc Anthony.

Il riavvicinamento tra i due divi planetari sa di favola contemporanea, con tanto di lieto fine. Una storia da film al miele, da romanzo romantico: la popstar e l’attore hanno vissuto un’importante love story già nel 2002 quando addirittura furono organizzate le nozze. Poi il colpo di scena: la relazione è andata in frantumi e il matrimonio è stato archiviato in fretta e furia. I due piccioncini hanno preso strade differenti. E arrivederci. Con il senno di poi, non un arrivederci sarcastico, cioè un addio, bensì un arrivederci a 19 anni dopo.

Affleck dopo la rottura ha sposato la sua ex moglie Jennifer Garner mentre J.Lo è convolata a nozze con l’ex marito Marc Anthony. Naufragata la storia con quest’ultimo, ha imbastito altre relazioni. L’ultima, chiacchieratissima, quella condivisa con Alex Rodriguez. L’amore è appassito pochi mesi fa. Si sussurra che Jennifer mentre stava con Alex già sentisse Ben. Al di là del gossip più o meno veritiero, ora c’è una grande certezza: i ‘Bennifer’ sono tornati.