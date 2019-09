Katia Fanelli, confessione nella notte sull’ex Vittorio: “Mi manca…”

Temptation Island, Katia non dimenticherà mai il suo ex Vittorio: le manca ancora molto

Katia Fanelli dice sempre quello che pensa. Con naturalezza, senza pensarci poi troppo. A ogni domanda, risponde a cuore aperto, anche a quelle riguardanti il suo ex fidanzato Vittorio Collina. Lui è stato una delle persone più importanti della sua vita, col quale ha condiviso di tutto, ma l’esperienza a Temptation Island è stata piuttosto disastrosa, considerata la rottura dei due. Disastrosa da una parte, positiva dall’altra, almeno per Vittorio: ha proseguito la sua conoscenza con l’ex tentatrice Vanessa Cinelli. Stanno ufficialmente insieme.

Katia Fanelli scrive un messaggio nella notte su Vittorio

Dal mondo di Temptation Island abbiamo prima scoperto in che rapporti sono i figli di Sabrina Martinengo con Nicola Tesse, e ora quello che pensa Katia del suo ex fidanzato: “Sì, mi manca – ha confessato attraverso una Instagram story –. So che sta bene, questo è l’importante. Lui è la persona più importante per me ed è nel mio cuore. Per sempre!”. Una bella dedica, che sicuramente Vittorio leggerà. Ma il passato è passato: ora è felicissimo assieme a Vanessa. Pubblicano un sacco di storie su Instagram dove si divertono come dei pazzi!

Katia tronista di Uomini e Donne? Anticipazioni sulla sua partecipazione al programma

Katia ha poi dato qualche informazione in più sulla sua famiglia: “Ho due sorelle: Alessia e Ramona. Poi un fratello gemello, Diego”. La 25enne sarà presente nelle prossime puntate di Uomini e Donne: sono state delle registrazioni molto difficili per lei! Chissà se in quel programma la vedremo ancora, dato che, proprio lei, aveva dichiarato di aver fatto il provino per diventare tronista. Riuscirà a realizzare anche questo sogno?