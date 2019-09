Temptation Island Nicola e Sabrina figli, verità rapporto: lei si sbilancia

Sabrina e Nicola a cuore aperto dopo Temptation Island: le risposte a tutte le domande (anche quelle scomode) dei loro fan

In tanti hanno chiesto a Sabrina Martinengo se fosse incinta di Nicola Tedde e oggi abbiamo scoperto qualcosa di più non solo sulla sua presunta gravidanza, ma anche sui figli della donna, che ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se, nonostante la sua giovane età, il suo fidanzato fosse la persona giusta per lei. Ne hanno dovute superare tante, ma adesso sono più forti di prima. I follower le hanno fatto delle domande molto specifiche su Instagram e lei ha risposto (quasi) a tutto: le hanno chiesto qual è il rapporto dei suoi figli con Nicola e se è davvero incinta…

Rapporto Nicola Tedde coi figli di Sabrina Martinengo: la verità

Iniziamo subito col dire che Sabrina Martinengo non è incinta e, ogni volta che le fanno domande sulla gravidanza, ci scherza su, riproponendo una delle uscite più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island: “E se fossi incinta?”. Dopo aver controbattuto a chi le ha detto che non ha la coscienza pulita, Sabrina ha spiegato cosa ne pensano i suoi figli del fidanzato: “Fortunatamente siamo una famiglia molto unita e Nicola è per tutti i miei figli… Nicolino! Ci vogliamo tutti bene”.

Sabrina Martinengo e Giulio Raselli vicini, la reazione dei figli

Qualcuno le ha anche chiesto cosa hanno pensato le sue figlie (ha tre femmine e un maschio) della sua vicinanza a Giulio Raselli e lei non si è tirata indietro: “Per le mie figlie sono la mamma migliore del mondo… quindi zero giudizi!”. Alcune persone l’hanno accusata di non essere un bell’esempio e che non merita per nulla un uomo come Nicola, ma sono per fortuna molti più numerosi i fan pazzi di questa coppia di Temptation Island. Avremo presto altre notizie e magari parleremo dell’effettiva gravidanza di Sabrina Martinengo?