Temptation Island, Nicola e Sabrina problemi: “Coscienza pulita, debolezze”

Coppie di Temptation Island: Nicola e Sabrina nell’occhio del ciclone, cos’è successo questa volta?

Sabrina e Nicola di Temptation Island continuano a essere bersagliati su Instagram. In particolare la donna che, per alcuni, non sarebbe stata sincera fino in fondo col fidanzato: sarebbe ritornata da lui se Giulio Raselli si fosse dimostrato realmente interessato a costruire qualcosa fuori dal contesto televisivo? Sabrina Martinengo ha spiegato che la sua scelta sarebbe stata sempre Nicola Tedde. Parole, queste, che non hanno convinto alcuni suoi follower, che su Instagram hanno avanzate nuove accuse alle quali Sabrina ha risposto.

Temptation Island news, Sabrina attaccata e spiega tutto senza paura

Ha commentato così la sua ultima foto di Instagram Sabrina di Temptation Island: “La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice”. E c’è chi le ha risposto in questo modo: “Convinta tu… la felicità significa avere la conoscenza pulita. La tua com’è?”; Sabrina non è rimasta in silenzio: “Sicuramente più pulita della tua, che commenti senza metterci la faccia!”. Nuove accuse, queste, che si aggiungono a quelle degli ultimi giorni: qualcuno ha avvertito il fidanzato Nicola…

Sabrina e Nicola ultime notizie: lei non ha dimostrato veramente chi è?

Sempre su Instagram, c’è stato anche chi le ha detto che avrebbe potuto mostrarsi per com’è davvero al reality show di Canale 5: “Bella donna, ma potevi giocartela meglio a Temptation Island, nel senso che a volte non risultavi per come sei. Comunque è un mio parere, fre…ene e vai!”; la risposta di Sabrina: “Perché una donna vera deve essere capace di dimostrare tutto: debolezze, sbagli, ecc… Troppo bello far vedere solo il bello!”. Dal mondo di Temptation Island, è emersa anche l’ultima notizia di Francesco Chiofalo, che ha fatto una nuova confessione che ha lasciato tutti senza parole.