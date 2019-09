Francesco Chiofalo racconta tutta la verità: “Ho smesso di lavorare”

La confessione di Francesco Chiofalo dopo la rottura con Antonella Fiordelisi: ha lasciato anche il lavoro da personal trainer

Francesco Chiofalo è distrutto. Non riesce proprio ad andare avanti, dopo tutto quello che è accaduto con la fidanzata Antonella Fiordelisi: vorrebbe ricucire quanto prima il loro rapporto perché, a suo dire, sarebbero state dette troppe falsità sul suo conto. Ma qual è la verità? La ragazza, al momento, non ha voluto nessun tipo di approccio a quello che considera il suo ex; Francesco, per contro, sta lottando con tutto sé stesso per convincerla ad avere un confronto… avrebbe tanto da raccontarle, avvenimenti di cui nessuno è a conoscenza, che potrebbero cambiare la sua posizione.

Francesco Chiofalo non riesce ad andare avanti: il dolore è troppo forte

Nelle ultime ore Francesco Chiofalo ha spiegato che deve confessare ancora una verità-bomba. Di cosa si tratterà mai? Ma non ha ancora avuto occasione di dire tutto alla sua fidanzata e adesso ha lasciato pure il lavoro: “Male come non sono mai stato in vita mia – ha spiegato in una delle sue ultime Instagram story –. Sono distrutto dal dolore. Non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer. Passo tutto il giorno in lacrime a pensare a lei e a noi, a tutti i nostri ricordi insieme. Mi è stato fatto un grave torto, uno sfregio. C’è molto odio represso nei miei confronti e tanta voglia di vedermi rovinato”.

Tradimento di Francesco Chiofalo c’è stato davvero? Lui vuota il sacco

Lei ha raccontato come sta e lui ha tenuto a precisare che sono stati esasperati degli episodi e che la maggior parte di essi non corrisponderebbe a verità: “Le cose dette sono tante, specialmente contro di me. Hanno parlato tutti sulla vicenda, tutti tranne me. Per ora il problema è che si è detto di tutto, tranne la verità. Io sono innamorato di Antonella come non lo sono mai stato di un’altra”. Antonella Fiordelisi ha fatto capire che non ci potrà più essere nessun futuro con Francesco Chiofalo. Nei prossimi giorni cambierà forse idea?