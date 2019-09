Antonella Fiordelisi, risposta a sorpresa nella notte per Chiofalo

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, la faccenda diventa sempre più intricata dopo la risposta della ragazza

Antonella Fiordelisi ha deciso di rispondere – a modo suo – al fidanzato Francesco Chiofalo. Ormai ex? Non è stata ancora messa la parola “fine” sulla loro storia d’amore, anche perché, da parte della ragazza, ci potrebbe essere presto una certa apertura al dialogo: potrebbe ascoltare quello che lui ha da dirle e capire se potrebbe convincerla oppure no. Anche se è molto difficile – non vogliamo dire impossibile – che i due ritornino insieme dopo tutto quello che è successo. Ma a noi piace comunque pensare a un grandioso colpo di scena! Qualsiasi tipo di finale alternativo, decisamente inaspettato.

Parole nella notte di Antonella Fiordelisi: ecco come ha deciso di rispondere a Chiofalo

Dopo che Francesco Chiofalo ha parlato di un segreto che vorrebbe presto rivelarle, Antonella Fiordelisi ha deciso di rispondergli su Instagram attraverso una canzone di Coez (È sempre bello): “Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi, è bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, saper stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano”. Con questo messaggio, sembra quasi che sia indecisa: dare una seconda chance a Chiofalo (o almeno la possibilità di parlarle) oppure chiudere tutti i battenti e chi s’è visto s’è visto?

Incontro Chiofalo-Fiordelisi: cosa confesserà il ragazzo?

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi potrebbero avere ben presto un confronto. Sì, è vero, lei ha cercato in tutti i modi di evitarlo a Salerno, ma adesso ci sono importanti risvolti: lui ha fatto cenno a una verità che non è stata ancora svelata e che vorrebbe quanto prima rivelare. Di cosa si tratta? E come cambierà la situazione in cui Francesco si è cacciato? Continuiamo ad aspettare il colpo di scena…