Francesco Chiofalo, 3 giorni a Salerno: Antonella Fiordelisi ha deciso dopo la bufera che ha investito la relazione. Il personal trainer dà l’annuncio

Francesco Chiofalo, dopo la bufera mediatica che l’ha investito in seguito alle dichiarazioni di Aurora, sua ex, ha passato gli ultimi tre giorni a Salerno, città in cui dimora Antonella Fiordelisi. Il personal trainer capitolino ha provato a raggiungere la schermitrice con la speranza di chiarirsi e di spiegare la situazione. Tuttavia, come lui stesso ha fatto sapere poco fa su Instagram, a nulla è valso il suo tentativo. Chiofalo è infatti stato chiaro: “Nulla di risolto”. D’altra parte la Fiordelisi in questi giorni è stata netta, affermando a più riprese di non voler più sapere nulla di Francesco e di tutta la vicenda che, via via, si è sviluppata a suon di colpi di scena.

“Torno a Roma dopo 3 giorni a Salerno. Niente di risolto”. Chiofalo si arrende

“Torno a Roma dopo 3 giorni a Salerno. Niente di risolto”. Questa la stringata Stories in cui Chiofalo confessa di non essere riuscito a mettere a posto le cose con la Fiordelisi. La giovane ha quindi deciso di chiudere definitivamente la relazione. Che ci fosse poco spazio per ricucire è stato chiaro fin da subito. Ancor più quando Antonella ha scritto: “Io con i bugiardi non ci voglio più avere niente a che fare. Il fatto che stai a Salerno non cambia la situazione.” Ricordiamo che la bufera sull’ex coppia è iniziata quando Aurora, ex di Francesco, ha affermato di averlo frequentato anche durante la sua love story con la sportiva. Inoltre, almeno inizialmente, sembrava che Aurora avesse detto che la relazione tra il person trainer e Antonella fosse nata a tavolino per partecipare a Temptation Island Vip. Tuttavia, tale dichiarazione è stata smentita nelle ultime ore dalla diretta interessata.

Aurora smentisce che l’amore tra Chiofalo e la Fiordelisi sia nato a tavolino

Aurora, nelle scorse ore, ha pubblicato una serie di Stories in cui ha smentito di aver detto in un’intervista rilasciata a una testata giornalistica online che l’amore tra Francesco e Antonella fosse nato a tavolino. Smentite anche le chat, a lei attribuite, che sono circolate in rete in questi giorni e che sarebbero state la prova della spregiudicatezza di Francesco.