Aurora, ex di Chiofalo, colpo di scena: nuova versione su Antonella

Aurora, ex di Francesco Chiofalo, colpo di scena: nuova versione sulla love story con Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono stati al centro di una bufera mediatica in questi giorni. Tutto è scoppiato quando l’ex del personal trainer, Aurora, è uscita allo scoperto affermando di aver frequentato il romano anche quando lui aveva già intrapreso la relazione con la schermitrice. Ma c’è di più: poco dopo aver vuotato il sacco Aurora è stata contattata dal giornale online Fanpage.it, rilasciando un’intervista in cui avrebbe dichiarato che la love story tra Chiofalo e la Fiordelisi, inizialmente, sarebbe nata a tavolino. Il condizionale è d’obbligo, oggi più di ieri, visto che Aurora, nelle scorse ore, ha smentito tale ricostruzione attraverso una serie di Instagram Stories. Smentite anche le chat pubblicate da Fanpage.it relative alle presunte conversazioni tra lei e Francesco in cui si avalla la tesi dell’amore sbocciato ‘a tavolino’.

Aurora: “Tra me e Francesco non scorre buon sangue, ma c’è un limite a tutto”

“Sto leggendo di tutto in giro per il web… Ho visto che circolano delle schermate di una chat WhatsApp tra me e Francesco. Chat che però non ho mai visto e mai pubblicato, dove Francesco mi dice che stava insieme per finta con Antonella”. A scrivere è Aurora, che aggiunge: “Tra me e Francesco non scorre buon sangue, ma bisogna dare un limite a tutto. Quelle schermate sono false, probabilmente ben photoshoppate. Non sono mie e non le ho messe in circolazione io”. L’ex di Chiofalo prosegue: “Sono una fake news messa in circolo da qualcuno che vuol far notizia. Francesco non mi ha mai detto una cosa del genere e sinceramente penso che i due si amino davvero.”

Antonella Fiordelisi chiude definitivamente con Francesco

La storia si alimenta di un’altra sfumatura, quindi. Nel frattempo Chiofalo continua a disperarsi, mentre Antonella pare proprio che non ne voglia più sapere. “Io con i bugiardi non ci voglio più avere niente a che fare. Il fatto che stai a Salerno non cambia la situazione”, ha scritto la schermitrice su Instagram poche ore fa, lasciando intendere chiaramente che Chiofalo è giunto a Salerno per cercare di ricucire.