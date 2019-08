Francesco Chiofalo disperato, supplica Antonella Fiordelisi: “Non respiro, mangio e dormo”

Ultime notizie Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: lui scrive un lungo messaggio su Instagram per ritornare insieme

Francesco Chiofalo vorrebbe ricucire il suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Sembravano davvero affiatati, i due, ma una notizia-bomba ha fatto andare in mille pezzi la loro neonata storia d’amore. Francesco non ha intenzione di raccogliere i cocci perché vorrebbe quanto prima risolvere tutto con lei, per poter ricominciare da zero. Antonella accetterà di avere un confronto? L’ex personaggio di Temptation Island ha seriamente intenzione di avere un incontro con lei per spiegarle chiaramente cosa è successo. Non ometterà nulla. Sta solo alla ragazza decidere se dargli una seconda chance oppure no.

Francesco Chiofalo disperato: non mangia e non dorme più da quando lei è andata via

Durante le sue ultime Instagram stories, Francesco Chiofalo ha detto di essere disperato: “In questo momento mi sento come se avessi la testa immersa nell’acqua e non riuscissi a respirare, e come se improvvisamente mi avesse levato la terra da sotto i piedi. In poche ore è cambiato tutto. Sono tre notti che non dormo e non mangio. Sto a pezzi. Piango sempre”. Non riusciva a trattenere le lacrime nemmeno durante il suo primo commento alla rottura con la Fiordelisi.

La proposta ad Antonella Fiordelisi: Francesco Chiofalo riuscirà a convincerla?

Per il momento, Antonella non ha la benché minima intenzione di avere contatti con quello che per lei è già il suo ex: “Non mi rispondi al telefono, hai messaggi, non mi hai dato modo neanche di parlare e spiegare quello che è successo. Hai tratto le conclusioni tutte da sola e sei andata via”. Chiofalo è disposta a tutto pur di ritornare a essere felice con lei: “Ti chiedo solo di parlare con te. Non ho nulla da nascondere. Non puoi far finire così la nostra stupenda storia d’amore, senza neanche sentire quello che ti devo dire. Ti prego, amore mio, dammi modo di parlarti e spiegarti tutto”. La confessione dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha però reso tutto ancora più complicato.