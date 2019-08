Chiofalo, silenzio rotto su Antonella Fiordelisi: la confessione

Francesco Chiofalo e le voci di tradimento nei confronti di Antonella. Silenzio rotto: “Chiederò scusa. In questo momento non sono lucido”. Fiordelisi distrutta

Come un fulmine a ciel sereno, nella notte appena trascorsa, è arrivata la notizia che Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi, sua attuale fidanzata con cui si scambiava passione e tenerezze d’amore fino a poche ore fa. A far scoppiare il caso è stata Aurora, la ragazza che ha sostenuto di aver avuto una relazione con Chiofalo dal 2017 fino a poche settimane fa, con vari tira e molla. La ragazza ha fatto sapere di essere stata in sua compagnia anche di recente, mentre il fidanzamento con Antonella era già ben avviato. La Fiordelisi, presentatasi su Instagram in lacrime e distrutta da quanto appreso, sta vivendo un momento molto delicato. Poco fa, Francesco, con delle Stories, ha parlato della vicenda, dichiarando di essere pronto a prendersi tutte le responsabilità del caso.

“Sono pronto a giustificare tutto quello che ho fatto”

“Comunque io rimango una persona che ha un’enorme autocritica. La persona più critica di me stesso sono io. Mi faccio delle critiche, molto più grandi di quello che mi state scrivendo voi”, ha esordito Chiofalo, pubblicando una serie di Stories. “Se ho delle colpe – ha aggiunto – sono pronto ad assumermele tutte quante perché io sono un uomo, non mi nascondo dietro a un dito o con mezze verità o menzogne. Sono pronto a giustificare tutto quello che ho fatto, ma in questo momento non mi sento lucido a tal punto da intraprendere un discorso del genere. Lo farò, chiederò scusa a chi dovrò chiedere scusa.” Queste parole sono state anticipate da altre Stories in cui Chiofalo ha invitato tutti coloro che si sono scagliati contro di lui in queste ore a smorzare i toni e ad attendere la sua versione dei fatti prima di giudicare:

Le parole di Selvaggia Roma sulla bufera che ha investito l’ex

Nel primo pomeriggio, sulla questione, ha detto la sua anche Selvaggia Roma, ex di Chiofalo. La loro relazione fu molto chiacchierata e turbolenta. La Roma, oltre ad aver dichiarato, come già fato in passato, che ‘Lenticchio’ l’aveva tradita, ha espresso vicinanza ad Antonella Fiordelisi. Nel frattempo, molti altri personaggi dell’universo social hanno preso le distanze dal personal trainer romano. Tra questi Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella, criticata dallo stesso Francesco in passato per l’ormai nota vicenda di Uomini e Donne nota a tutti come Affi Fella-Gate.