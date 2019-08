Selvaggia dice la sua su Francesco e Antonella: parla anche la Michelazzo

Selvaggia Roma, nuovi dettagli su Francesco Chiofalo e Aurora: “Mi dispiace per Antonella”

La questione legata a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sta facendo discutere abbastanza. Nelle ultime ore è spuntato fuori un presunto tradimento da parte dell’ex di Selvaggia Roma. A sostenere ciò è Aurora, la ragazza di Roma che afferma di aver avuto una relazione segreta con Francesco. La Fiordelisi si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram, dove appare fortemente provata e in lacrime. Ora a dire la sua ci pensa Selvaggia, la quale fa una diretta sul social per spiegare cosa potrebbe essere realmente accaduto. La Roma definisce il suo ex come una persona cattiva, che avrebbe addirittura lucrato sulla sua malattia. Ricordiamo che Chiofalo ha subito, qualche tempo fa, un intervento delicato al cervello. Ora Selvaggia ammette che sapeva già di questa presunta relazione clandestina tra Francesco e Aurora. Infatti, sempre secondo quanto racconta la Roma, Lenticchio avrebbe tradito anche lei con questa ragazza di Roma. Non solo, fino a questa mattina, Selvaggia ammette di aver parlato con la donna in questione, che sarebbe caduta, a detta sua, in una trappola del Chiofalo.

Selvaggia Roma dice la sua sulla questione legata a Chiofalo e parla anche Eliana Michelazzo

“Mi aveva ritradito con questa ragazza che si chiama Aurora”, ammette Selvaggia. Ciò sarebbe accaduto dopo la loro partecipazione a Temptation Island e a seguito sarebbe così avvenuta la rottura. Pare che Chiofalo abbia continuato la sua relazione segreta con Aurora per più di un anno e, mentre stava con Antonella, si sarebbero rivisti. “Mi dispiace anche per Antonella, sono state vittime di lui. Ci ha provato anche con una mia amica e stava con Antonella”, dichiara la Roma. Della stessa opinione è anche Eliana Michelazzo, grande amica di Selvaggia. Presente pure lei durante la diretta, dice la sua. Scendendo nel dettaglio, l’agente l’avrebbe incontrato in un suo locale dopo la partecipazione di lui e Selvaggia a Temptation Island. In questa circostanza, Chiofalo le avrebbe detto che sarebbe diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Selvaggia Roma dà un consiglio a Francesco dopo quanto accaduto

“Lui ha avuto tantissima cattiveria verso di me e delle persone con cui è stato. Mi dispiace di non vedere il Francesco di una volta. Il Francesco che avevo conosciuto io è totalmente diverso da quello che è adesso”. Selvaggia ammette di aver perdonato Chiofalo e di volergli bene, nonostante ciò, confessa di vederlo peggiorare giorno dopo giorno. La Roma si dice certa del fatto che l’ex sia molto bravo con le parole. Nel frattempo, Francesco condivide sul suo profilo Instagram dei video in cui è possibile vederlo in lacrime, mentre ammette di essere davvero innamorato di Antonella. Il consiglio che ora Selvaggia dà a Chiofalo è quello di ridimensionarsi.