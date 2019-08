Ex tronisti di Uomini e Donne attaccano Francesco e Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e il terremoto con Antonella Fiordelisi. Ecco come hanno reagito alcuni ex tronisti di Uomini e Donne

Nelle ultime ore si è scatenato il pandemonio. Antonella Fiordelisi ha infatti rivelato di aver scoperto di essere stata tradita da Francesco Chiofalo, il suo fidanzato. La ragazza ha raccontato tutto su Instagram piangendo e disperandosi e qualche ora dopo anche Francesco ha parlato tramite delle Stories dichiarandosi molto dispiaciuto per quello che è successo e dicendosi disposto a far di tutto pur di riprendersi la sua fidanzata. Tutta questa storia ha smosso l’intero web ed ha scatenato delle reazioni in tutti, anche in personaggi provenienti da Uomini e Donne che conosciamo già. Inoltre, c’è da dire anche che tra i vari utenti dei social si è scatenata una grande ilarità perché sono in pochi a credere a quanto rivelato dai due. Le reazioni sono state tantissime ma non passano inosservate, però, quelle di alcuni ex tronisti di Uomini e Donne, come Lorenzo Riccardi, Sabrina Ghio, Sara Affi Fella e Claudia Piumetto.

Sabrina Ghio e Claudia Piumetto contro Francesco ed Antonella

Sono della stessa opinione le due ex troniste, Sabrina Ghio e Claudia Piumetto. Entrambe, infatti, non condividono il non tenere la vita privata per se. “Ho letto delle notizie che mi hanno lasciato a bocca aperta” – ha detto Sabrina Ghio –“Io capisco il postare vacanze o stati d’animo, foto o cibo, alcuni lo fanno proprio per lavoro. Quello che non capisco è perché una persona posti la vita privata, i momenti più difficili, situazioni che uno, secondo me, dovrebbe tenere per se. Quindi quello che mi chiedo è: ma una persona non ha un minimo di pudore nel tenere per se alcune situazioni? Cioè, se io un domani dovessi litigare con il mio fidanzato rimarrebbe per me. Io non mi metterei a scrivere, a dire o fare post o storie in cui piango e mi dispero. Non lo condivido, mi sembra una cosa assurda che non ci sia un minimo di riservatezza in queste situazioni”.

Sara Affi Fella dalla parte di Antonella, Lorenzo Riccardi invece…

Sara Affi Fella, che ha ricevuto una domanda riguardante questa situazione, si è schierata dalla parte di Antonella Fiordelisi dichiarandosi dispiaciuta per lei: “Io non sono una persona che gode delle disgrazie altrui perché comunque capisco che si tratta di una situazione molto delicata. Quello che posso dire è che, nonostante io non nutra simpatia nei confronti ne di lei e ne di lui per ovvi motivi, mi dispiace tanto per lei perché ho visto le storie, ho visto che sta piangendo e che sta male. Quindi io sono dalla sua parte”. Lorenzo Riccardi, invece, è stato molto più breve e conciso. Con la sua solita ironia, l’ex tronista ha fatto ben intendere che a questa storia ci crede poco visto che, senza far nomi, ha consigliato a tutti di ‘farsi curare’.