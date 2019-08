Aurora, ex di Chiofalo, rivela: “Con Antonella relazione finta, volevano Temptation”

Aurora, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, non si ferma più: le ultime rivelazioni

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Aurora, è un fiume in piena. La ragazza ha deciso di parlare dopo aver retto il gioco dell’ex tentatore per molto tempo. Sono stati fidanzati per circa un anno, è stata al suo fianco anche durante l’operazione e fino allo scorso luglio, quando ha deciso di chiudere la relazione. Aurora, intervistata da Fanpage, ha raccontato di aver lasciato Francesco a marzo scorso, perché era troppo geloso ma anche per altri problemi. Per esempio, ha detto, Francesco scriveva ancora a Selvaggia Roma quando stava insieme a lei. Pare che Selvaggia sapesse della loro relazione e pure dopo aver visto i messaggi fra lei e Lenticchio, Aurora ha deciso di perdonare.

Chiofalo nella bufera, parla l’ex Aurora: “Diceva di essere single per partecipare ai programmi”

Come giustificava Francesco il voler tenere segreta la loro relazione? “Mi diceva che non era necessario ufficializzare la nostra storia, l’importante era stare insieme davvero. Ci amavamo alla luce del giorno, a Roma lo sapevano tutti perché non ci siamo mai nascosti. Mi sono lasciata imbambolare”, ha detto la ragazza. Uno dei momenti peggiori per lei è stato il periodo in cui in televisione Chiofalo raccontava di essere single e in cerca dell’amore. Francesco pare avesse una giustificazione a tutto ciò. Queste le parole di Aurora: “Si giustificava dicendomi che doveva dire di essere single per poter partecipare a determinati programmi che altrimenti non avrebbe potuto fare. In più, non poteva dire di stare con la sconosciuta Aurora. Non avevo un seguito su Instagram e con me non avrebbe avuto lo stesso successo che ha ottenuto raccontando di essersi fidanzato con Antonella Fiordelisi“.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi insieme per finta: “Avevano organizzato la relazione”

A questo punto Aurora ha sganciato la bomba, dicendo che Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi erano fidanzati per finta. Le sue dichiarazioni: “All’inizio si sono fidanzati per finta, perché l’agenzia di entrambi aveva organizzato questa finta relazione. Lo sapevano sia Francesco sia Antonella, me lo ha confermato proprio la Fiordelisi”. Aurora e Antonella hanno parlato ieri, come aveva già lasciato intuire la Fiordelisi stessa, e questa volta Antonella si è dichiarata innamorata di Francesco.

Antonella Fiordelisi innamorata di Chiofalo? “Adesso è sincera”

“Oggi è davvero innamorata di lui ma all’inizio avevano studiato questa storia a tavolino. Ieri Antonella me lo ha detto subito: ‘Guarda, tra me e Francesco è nata così, era tutto finto. Poi abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati’. Adesso è sincera, ieri ha pianto anche mentre parlava con me”, ha raccontato l’ex di Chiofalo. Secondo lei, la crisi e i pianti su Instagram sarebbero veri e non studiati a tavolino. Anche Chiofalo si dichiara innamorato di Antonella. Ma tornando all’accordo iniziale tra i due, Aurora ha aggiunto: “Francesco me lo disse già mesi fa che avrebbe ufficializzato questa storia d’amore finta con Antonella Fiordelisi. Diceva che avrebbero fatto un programma insieme, erano convinti di essere presi a Temptation Island Vip. Ho continuato a vedere Francesco mentre Antonella stava a Salerno proprio perché sapevo che era solo gossip, una finta relazione”.

Chiofalo e Fiordelisi, l’accusa: “L’avrebbero chiusa a Temptation Island Vip”

Ma proprio perché all’inizio era tutto finto, Aurora non si sente affatto l’amante di Francesco. Anche perché quest’ultimo sarebbe tornato da lei: “La storia con Antonella la chiamava ‘situazione lavorativa’. Mi diceva che quando l’avrebbe chiusa partecipando a Temptation Island Vip, sarebbe tornato con me”. Infine, Aurora ha confermato la veridicità dell’operazione delicata subita da Francesco: in quella vicenda, dunque, non ci sarebbero state bugie.