Francesco Chiofalo ha un segreto: “Verità nascoste e una non detta”

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo news: cosa c’è ancora da spiegare?

Francesco Chiofalo vorrebbe raccontare tutta la verità ad Antonella Fiordelisi. E poi a tutti gli altri. Ci sarebbe qualcosa che è rimasto irrisolto e che solo l’ex concorrente di Temptation Island potrebbe chiarire. Di cosa si tratta? La curiosità è tanta, ma fino a quando la sua fidanzata non deciderà di parlargli, nessuno potrebbe venire a conoscere del “non-detto”. Sì, ci sarebbe qualcosa che potrebbe cambiare tutto, sparigliare le carte, e potrebbe forse permettere alla Fiordelisi di vedere Francesco sotto a una nuova luce. L’ennesima richiesta di un confronto da parte del ragazzo è stata fatta attraverso Instagram, dato che Antonella lo ha bloccato ovunque.

Francesco Chiofalo ancora più distrutto dopo il rifiuto di Antonella Fiordelisi

Ha spiegato che non mangia e non dorme più, ora ha aggiunto altro: “Sono distrutto dal dolore, non ho mai sofferto così tanto per amore. In pochi giorni è cambiato tutto. Io mi sento morire dentro. Dopo che hai saputo queste ‘verità nascoste’, non sono riuscito più a parlarti perché ti sei da subito negata”. Per lei è stato anche tre giorni a Salerno: “Sono stato a Salerno, la tua città, per tre giorni, per cercare di parlare con te, ma tu non rispondi alle mie chiamate, ai miei messaggi. Non ti fai trovare da nessuna parte. Le tue amiche non mi rispondono al telefono”.

Ultime notizie Francesco Chiofalo: ha un segreto

Dopodiché ha rivelato qualcosa che incuriosirà sempre di più nei prossimi giorni: “Non sono una vittima e non voglio farti pena, voglio solo dirti la verità perché dietro a tutta questa storia c’è una verità che non è stata detta. Sono pronto a dirla a tutti, ma prima voglio dirla a te. Ti prego, dammi modo di parlarti, di comunicare con te. Ti amo”. Cosa ancora non ha confessato ad Antonella Fiordelisi e a tutti coloro che si sono interessati a questa vicenda?