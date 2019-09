Francesco Chiofalo e Antonella, Fiordelisi a mente fredda: “Come sto ora”

Antonella Fiordelisi a mente fredda si confessa dopo la bufera che l’ha coinvolta con Francesco Chiofalo: “Ecco come sto ora”

A distanza di circa una settimana dalla nota vicenda della rottura sentimentale, Antonella Fiordelisi, tornata a mente più serena, si è confidata con i suoi fan. La giovane sportiva ha spiegato come sta ora, dopo che ha troncato con Francesco Chiofalo. Ricordiamo che la coppia è scoppiata dopo che un’ex del personal trainer, Aurora, ha detto di averlo frequentato anche durante la relazione con la schermitrice. Da lì si è innescata una storia infinita di accuse e smentite delle parti in causa. Inizialmente Aurora sembrava aver dichiarato in un’intervista che il rapporto Chiofalo-Fiordelisi fosse nato a tavolino con il fine di partecipare a Temptation Island Vip. Poi la stessa Aurora ha smentito tale intervista, affermando di non aver mai pronunciato simili esternazioni. Ciò che non ha mai ritrattato è stata la frequentazione di Francesco anche durante la storia con Antonella.

“Non è facile superare, ma neanche impossibile”

A bocce ferme e con qualche giorno alle spalle, come sta Antonella? Questa la domanda rivolta alla sportiva da molti fan su Instagram. “Questa è una domanda che mi fate in tante” ha esordito la Fiordelisi che ha aggiunto: “Ed apprezzo tantissimo. Per fortuna sto un po’ meglio, cerco di non pensarci. Sto sempre con la mia famiglia. Non è facile superare, ma neanche impossibile.” Inoltre, a chi le ha scritto che il vero amore potrebbe essere incline anche al perdono ha replicato: “Penso che chi ama veramente cerca di non mancare mai di rispetto a un’altra persona”. Risposta chiara che, caso mai ce ne fosse bisogno, conferma ciò che già si pensava: con Francesco nessun ritorno di fiamma dopo quanto accaduto.

Chiofalo a Salerno: “Nulla di risolto”

Lo scorso weekend Chiofalo è andato a Salerno, città in cui dimora attualmente Antonella. Il personal trainer sperava di riuscire a ricucire, ma a nulla è valso il suo tentativo. Lui stesso, di ritorno a Roma, ha confessato che non è riuscito a risolvere nulla.