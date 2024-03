Kate Middleton: teorie sui tradimenti e vignetta shock dagli USA

Quello di Kate Middleton è diventato un vero e proprio caso. Il più eclatante nella storia recente della famiglia reale inglese. Che fine ha fatto la principessa più amata dai sudditi? E come sono le sue condizioni di salute? I tabloid non sanno rispondere a queste domande e aumentano le teorie su cosa abbia scatenato tutto ciò. Ora tornano vivi i rumors sui tradimenti di William, già iniziati nel 2019. In più, i media americani ci mettono il carico: la vignetta del Washington Post è clamorosa.

Tutto è partito con il ricovero lo scorso gennaio per un’operazione all’addome. Poi l’annuncio dell’assenza dagli eventi pubblici fino a dopo Pasqua. L’uscita dall’ospedale senza foto aveva già lasciato perplesso il pubblico, ma niente a confronto dello stupore a seguito della famosa foto per la festa della mamma.

Poi ancora le scuse di Kate per l’editing dell’immagine, pubblicate direttamente dall’account social ufficiale della famiglia reale. Infine la foto pubblicata dalla stampa che ritrae la Principessa del Galles di spalle in auto con suo marito. Lo scatto però, non placa le teorie sul web.

Gli utenti hanno prima accusato i media di aver photoshoppato la foto. Dopo la smentita dei tabloid, la nuova teoria del complotto è ancora più eclatante: quella nella foto non sarebbe Kate, bensì Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. La voce rimane tale, ma porta all’intensificare delle indiscrezioni che vedrebbero William tradire Kate proprio con questa donna dal sangue blu.

Secondo molte teorie sul web, sarebbe proprio questo love affair la causa del mistero che aleggia attorno all’assenza di Kate Middleton. I presunti tradimenti di William con la marchesa ed ex-modella avevano smosso il pubblico già nel 2019. In quell’anno infatti cominciarono a circolare le prime voci che vedevano il Principe del Galles come un marito infedele.

I tabloid non avevano mai dato conto alla notizia ma nonostante questo, con lo scoppio del caso Kate, i rumors tornano ad intensificarsi e il gossip è stato persino rilanciato da Stephen Colbert con una battuta durante il programma televisivo della CBS The Late Show.

Se si rivelasse vera, la news sarebbe un vero e proprio scandalo e un disonore per la famiglia reale. Anche perché Rose Hanbury è sposata con tre figli, è una vicina dei principi e – fino a qualche tempo fa – sembrava essere anche una buona amica per Kate. A quanto pare però, i rapporti tra le due sarebbero stati troncati qualche anno fa.

La vignetta del Washington Post

Ora, così come aveva fatto nel passato, la stampa inglese non da adito a tali voci che metterebbero in cattiva luce la corona. In generale infatti, possiamo dire che nel Regno Unito i media cercano di mantenere un minimo di riserbo sul caso Kate Middleton, almeno per quanto riguarda le teorie complottistiche. Lo stesso non vale per la stampa estera.

In particolare i tabloid americani sembrano avere molti meno filtri sulla storia in questione e provocano la famiglia reale. L’ultima pubblicazione che ha scioccato il pubblico è quella che riguarda la vignetta apparsa all’interno del Washington Post. Nel disegno, realizzato da Pia Guerra, possiamo vedere il principe William che, nascosto dietro le tende, tiene tra le mani un cartonato della Principessa del Galles. La sagoma è esposta al pubblico dalla finestra e saluta i sudditi grazie al marchingegno che vede il futuro Re di Inghilterra tenere i fili per muovere le mani.

Il messaggio è chiaro: la manipolazione dell’affaire Kate Middleton da parte della Famiglia Reale è evidente.