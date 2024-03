Kate Middleton avvistata con William. Annuncio in arrivo?

Il mistero sull’allontanamento dalla vita pubblica di Kate Middleton è il più chiacchierato delle ultime settimane. Ora arriva un avvistamento: la Principessa del Galles sarebbe stata vista mentre faceva acquisti a Windsor in compagnia di suo marito. Nel frattempo le tensioni nei confronti della Famiglia Reale aumentano e un esperto rivela: un annuncio ufficiale sulle condizioni di salute di Kate potrebbe essere in arrivo.

Non abbiamo notizie ufficiali sulla futura regina d’Inghilterra da mesi ormai. L’ultima apparizione era stata nel giorno di Natale, dove l’avevamo vista in compagnia della sua famiglia. Poi l’operazione all’addome che, seppur dichiarata come programmata, è sembrata essere del tutto improvvisa.

Da quel momento non abbiamo avuto foto ufficiali di Kate, se non quella pubblicata sui canali social della Famiglia Reale per la festa della mamma. Scatto che però aveva scatenato l’opinione pubblica a causa dei dettagli che indicavano possibili ritocchi e che addirittura aveva portato la Principessa a scusarsi pubblicamente con un post su X, confermando l’editing dell’immagine.

Ora però, sembra ci siano aggiornamenti. Dopo le teorie che vedrebbero Kate operata per una ileostomia, questa mattina, sia il Daily Mail che il The Sun hanno riportato la notizia di un suo avvistamento. La donna si sarebbe infatti recata insieme a suo marito William presso il Windsor farm shop. La fonte, anonima, rivela che i due hanno fatto acquisti e che la futura regina è apparsa rilassata, felice e in salute.

Tale avvistamento metterebbe fine anche alle voci del tradimento da parte di William, ma purtroppo, non abbiamo foto che provino la reale presenza dei prìncipi nel negozio di Windsor.

Vorremmo fidarci della fonte che ha visto i reali fare acquisti lo scorso sabato, ma dopo gli ultimi passi falsi compiuti dalla Corona nella narrazione dell’affaire Kate non possiamo stabilire con sicurezza se l’avvistamento sia reale.

Annuncio ufficiale a breve

Proprio per questo, quest’ultimo aggiornamento non placa gli utenti sui social, che continuano ad elaborare le teorie più disparate. Le ultime si riferiscono soprattutto all’imminente annuncio che la BBC dovrebbe rilasciare nelle prossime ore. Qualcuno pensa addirittura alla morte di Carlo III o a quella della stessa Kate. Per saperlo, dovremo solo attendere.

Nel frattempo, un esperto della Corona Inglese ha rivelato al The Sun che a Palazzo la pressione continua ad aumentare proprio a causa dei commenti dell’opinione pubblica. Proprio per questo, aggiunge lo storico Hugo Vickers, un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di salute di Kate Middleton potrebbe arrivare a breve.

C’è stata molta pressione su Kensington Palace. […] Aspettiamo e vediamo. Potrebbe esserci una sorta di annuncio

Che sia allora proprio questo l’annuncio della BBC che in molti attendono? Come abbiamo già detto, per avere notizie ufficiali dobbiamo ancora aspettare.