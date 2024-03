Operazione Kate Middleton, i dettagli agghiaccianti: “È ileostomia”

Kate Middleton è stata operata all’addome. Questa è l’unica informazione certa trapelata a proposito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposta la principessa del Galles lo scorso gennaio. Ora emergono nuovi dettagli sul ricovero d’urgenza della moglie di William. A rivelarli è stata la blogger americana Jessica Reed Kraus, famosa a livello globale per i suoi scoop su personaggi celebri. Tramite la sua pagina Instagram, Kraus ha diffuso dei particolari agghiaccianti che, opportuno rimarcare, non sono stati confermati ufficialmente dai reali inglesi (ma questo è scontato).

Secondo la blogger, Kate Middleton avrebbe subito un intervento chirurgico all’intestino e sarebbe al momento in fase di recupero con l’ausilio di un sacchetto esterno. Si parla di ileostomia. Kraus ha sostenuto che tale malattia è all’origine del lungo periodo di convalescenza della consorte del futuro re. Quanto ha divulgato è anche stato confermato da altre agenzie d’oltremanica. Se davvero la Middleton ha dovuto affrontare una ileostomia, vorrebbe dire che sta attraversando un momento per nulla facile in quanto si tratta di un intervento invasivo e delicato.

Cos’è l’ileostomia e perché è un intervento molto complesso e delicato

L’ileostomia è una procedura chirurgica complessa. Che cosa avviene di preciso nel corso dell’operazione? Praticamente viene effettuata una deviazione dell’ileo (o, più raramente, di un tratto di intestino che lo precede) verso un’apertura eseguita appositamente sull’addome.

Come spiega il portale My Persona Trainer, l’apertura creata durante l’operazione – chiamata anche stoma – sostituisce l’ano naturale, in modo tale da consentire l’espulsione delle feci. Naturalmente lo stoma permette anche l’applicazione per la paziente di una sacca impermeabile, che riceve le sostanze fecali in uscita.

Si devono sottoporre a ileostomia quelle persone che vengono colpite da alcune delicate patologie che si manifestano nell’intestino crasso (ad esempio il cancro del colon-retto, il morbo di Crohn, la colite ulcerosa ecc). Non c’è soltanto un modo per effettuare una ileostomia. Infatti si può procedere in svariate maniere con approcci clinici che spettano al chirurgo operante e allo staff di dottori che seguono il o la paziente.