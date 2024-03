Kate Middleton: che fine ha fatto? Lo staff non ha più notizie di lei

Aleggia il mistero intorno a Kate Middleton, dopo che continuano a circolare fotomontaggi che ogni volta vengono smascherati, la domanda più ricorrente è: che fino ha fatto? Lo US Weekly ha lanciato un’indiscrezione: nemmeno lo staff ha più notizie della principessa.

Secondo quanto riportato dal magazine, sembra che il suo staff non fosse a conoscenza nemmeno dell’operazione all’addome a cui è stata sottoposta. Pare che William abbia voluto tenere massimo riserbo. Poi c’è stata la pubblicazione della foto da cui il suo team si è dissociato, spiegando di non essere al corrente di tutto ciò. Poi l’ammissione di colpe da parte di Kate, che però è stato poco credibile.

Una persona che è vicina alla famiglia reale ha fatto sapere che tutti questi “errori di comunicazione” siano proprio dovuti al fatto che lo staff non è più attorno a lei e non la sta affiancando come prima. Secondo questa talpa, il suo team non ha notizie di Kate da mesi, ancor prima dell’operazione. Ed è come se si fosse creato “un muro per proteggerla“. Non tornano molte cose e questo assoluto riserbo spaventa. Nel magazine si sostiene anche che lo staff stia cercando da settimane di contattarla ma con scarsi risultati: c’è un “velo di segretezza”.

I continui fotomontaggi che insinuano più dubbi

Per la festa della mamma Kensington Palace ha pubblicato una foto di Kate con i figli. Sono bastate poche ore per dimostrare che quello scatto fosse falso e frutto di un fotomontaggio. Da lì sono iniziati i dubbi. Kate non appare in pubblico da Natale. Poi è arrivata la notizia dell’operazione all’addome ma non è mai stato immortalato il momento in cui è entrata o uscita dall’ospedale.

Dopo la figuraccia di quel fotomontaggio è stata Kate stessa a dichiarare, tramite una nota, di “essersi divertita con l’editing” e si è quindi assunta la responsabilità della foto. Poi è stata diffuso un altro “scatto rubato”, mentre era in auto con William. Ma anche in questo caso ci è voluto poco a capirne l’infondatezza.

Continuano ad aleggiare misteri e non si capisce come mai non si dica la verità su cosa sta succedendo alla Middleton e se soprattutto sta bene o meno. Nel frattempo in molti aspettano con trepidazione Pasqua, quando Kate dovrebbe riapparire in pubblico.