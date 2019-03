Karina Cascella: news nozze e intervento sulla lite Pietro-De Lellis

Karina Cascella: news sulle nozze e intervento sulla lite tra Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta e Giulia De Lellis

Karina Cascella, a distanza di qualche giorno dalla rovente lite che ha coinvolto Giulia De Lellis, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, dice la sua su quanto accaduto. Nessun post chilometrico. Nessuna diretta zeppa di dichiarazioni. Soltanto una Stories Instagram con un paio di faccine, che però hanno rivelato più di mille parole. Nella serata appena trascorsa, aprendo alle ormai celebri domande del social, l’opinionista si è vista recapitare un “Che cosa ne pensi delle storie di Pietro, Rosa e Giulia“. E come al solito non si è sottratta dal dire la sua, pubblicando questo scatto:

L’opinionista di Pomeriggio 5: gli attriti del passato con Rosa Perrotta e la stima per Giulia De Lellis

Insomma, da che parte stia la Cascella pare piuttosto chiaro. D’altra parte sono noti i suoi attriti con Rosa Perrotta (in passato le due si sono scontrate più volte) e altrettanto nota è la sua stima, soprattutto negli ultimi tempi, per Giulia De Lellis. Chissà, se come già accaduto in precedenza, la fidanzata di Tartaglione non replichi a quanto pubblicato da Karina. Polemiche a parte, l’opinionista di Pomeriggio 5 è tornata anche a parlare del matrimonio che la porterà all’altare al fianco del compagno Max, amico del suo ex Salvatore Angelucci. Pare proprio che i fiori d’arancio si stiano avvicinando e che ci sarà una cerimonia da favola.

Karina Cascella si sposa con il compagno Max: “Sarà una cosa spettacolare”

Quando si sposa con Max? “Proprio stasera parlavamo della location“, ha esordito Karina nelle scorse ore. “Sarà una cosa spettacolare, non potete capire”, ha aggiunto. Insomma, l’altare si fa sempre più vicino ed in programma pare che ci sia una festa da Le Mille e una Notte. Nel frattempo, sulla lite Perrota, Tartaglione, Damante, De Lellis, è calato il silenzio dopo le infuocate dichiarazioni che hanno visto protagonisti i quattro volti noti di Uomini e Donne. Fine della ‘guerra’ o soltanto una ‘tregua’?