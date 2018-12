Karina Cascella vs Rosa Perrotta: volano parole grosse sui social (VIDEO)

Karina Cascella contro Rosa Perrotta, botta e risposta sui social: volano parole grosse

Nelle ultime ore tra Karina Cascella e Rosa Perrotta si sta consumando uno scontro senza esclusione si colpi sui social. Cosa è successo? Partiamo dall’inizio. L’ex tronista (sotto un nostro post su Instagram tra l’altro) ha condiviso un pensiero su Karina che non è molto piaciuto all’opinionista di Barbara d’Urso. Sotto la foto in cui riportavamo le dichiarazioni di Karina in difesa di Costanza Caracciolo, Rosa ha scritto: “Tutto molto bello, peccato che provenga da chi sull’insulto e sulla cattiveria ci ha costruito una carriera. A mio avviso imbarazzante. Coerenza, questa sconosciuta”. Alle parole della Perrotta, però, Karina non ha replicato subito. L’ex di Angelucci, infatti, ha prima manifestato il suo apprezzamento nei confronti di un utente che con un commento si scagliava contro Rosa e, poi, ha deciso di rispondere per le rime pubblicando dei video sul suo profilo personale. (Di seguito gli screenshot dei commenti lasciati sotto la nostra pagina Instagram).

Karina Cascella si scaglia contro Rosa Perrotta: l’opinionista risponde per le rime all’ex tronista

“Mi hanno inviato un direct, perché pare che un sito abbia scritto qualcosa sul fatto che io abbia difeso Costanza Caracciolo ieri, con un commento di una che è venuta un paio di volte a Domenica Live” ha esordito dicendo Karina nelle sue stories (Le sue parole in difesa di Costanza Caracciolo potete leggerle qui). Il pensiero che oggi ha la Cascella sulla questione? Il seguente: “Quando questa ragazza qui è venuta a Domenica Live era stata invitata sul talk della chirurgia estetica, avendo rifatto lei ovviamente parecchie cose nel viso, e io non ho fatto altro che dirglielo. E adesso leggo che scrive che io sulla cattiveria c’ho costruito una carriera. Adesso io vi faccio una domanda: secondo voi dire un dato oggettivo, cioè che lei ha rifatto tante cose del viso, è cattiveria o è dire solo ed esclusivamente ciò che è innegabile? Perché è innegabile. Ci sono le foto del prima e del dopo e sembra un’altra persona. Non è difendibile”.

Karina Cascella dice la sua su Rosa Perrotta: “Palesemente rifatta”

Rosa Perrottanon è mai stata citata esplicitamente da Karina ma, riferendosi ai commenti lasciati dall’ex tronista, la Cascella ha detto: “Lei è palesemente rifatta, ha rifatto a destra e a manca”. Per chiarire meglio la sua posizione, poi, la stessa ha concluso affermando: “Dire le cose in faccia non può essere definita cattiveria. Sto solo riportando un dato oggettivo, che ha toccato certe cose del viso si vede, lo vedono tutti. Tranne i ciechi lo vedono tutti. Tu invece va a commentare un post dove nessuno ti ha chiamato. In questo caso nessuno le ha chiesto un parere, perché non lo sta facendo nelle vesti di opinionista, però si scomoda, va a commentare e mi definisce cattiva. Questa è un’offesa, non la mia. C’è una piccola differenza”.