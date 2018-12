Costanza Caracciolo attaccata, Karina esplode: “Basta, vergognatevi”

Costanza Caracciolo attaccata, Karina Cascella è un vulcano. Il duro sfogo dell’opinionista “Io l’ho vista, dovete finirla. Vergognatevi”

Karina Cascella è un vulcano. La nota opinionista dei salotti pomeridiani di Mediaset ha perso le staffe dopo che Costanza Caracciolo, neo mamma e compagna di Bobo Vieri, ha ricevuto delle critiche sotto all’ultimo post pubblicato su Instagram. Nella fattispecie, a scatenare l’ira di Karina sono stati alcuni sciocchi commenti che hanno sostenuto che l’ex velina ricorra all’uso di Photoshop. Insomma, i soliti buontemponi non dormono mai. Peccato che stavolta abbiano trovano sulla loro strada l’impetuosa Cascella, che è ‘scesa in campo’ più agguerrita che mai per difendere la Caracciolo.

“La vostra immensa ignoranza non ha fine”. Karina esplode

“La vostra immensa ignoranza non ha fine”, esordisce con veemenza Karina. “Se solo aveste avuto la fortuna di vedere Costanza dal vivo, avreste potuto constatare la sua immensa bellezza – scrive l’opinionista – È una delle poche che non modifica le foto! Mai! Perché non ne ha bisogno semplice! È talmente bella che sarebbe davvero inutile modificare una foto!”. L’opinionista è un fiume in piena. Troppa gelosia, troppe chiacchiere vane la fanno infuriare: “L’invidia per ciò che non siete e che non sarete mai, porta a questo. A dire caz….te su caz….te. Dovete farla finita, con tutte intendo, perché non potete sfogare la frustrazione di essere delle brutte persone sugli altri! Specie su ragazze come Costi che è bella, e riservata. Vi dovete solo VERGOGNARE MA TANTO”

Costanza Caracciolo: il sostegno dei fan e le voci fuori dal coro

Da sottolineare come la maggior parte dei seguaci di Costanza abbiano biasimato le voci fuori dal coro, sommergendola di messaggi di sostegno e apprezzando l’intervento di Karina. Purtroppo, però, non è la prima volta che la fidanzata di Bobo Vieri si ritrova a dover fare i conti con delle fastidiose voci social. Solo pochi giorni fa, qualcuno, per il semplice fatto di aver pubblicato una foto fuori casa senza la neonata Stella, l’ha attaccata, mettendo in discussione il suo ruolo di madre. Alla stolta critica, in quell’occasione, ha risposto direttamente la Caracciolo, sfoderando le unghie: “Quelli così devono andare all’inferno”.