Costanza Caracciolo, insultata sul ruolo di mamma: la dura replica della fidanzata di Bobo Vieri

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono da poco diventati genitori (per la precisione hanno festeggiato l’arrivo della figlia Stella il 18 novembre 2018). La coppia, nonostante sia piuttosto social, non ama esibire la neonata sul web, optando per scatti di altro genere: panorami, selfie, attimi quotidiani e altre chicche. Stella, però, per il momento no. Meglio preservare la privacy. La questione ha stimolato qualcuno a pensare male, anzi malissimo. E visto che al tempo dei social, per motivi sfuggenti e bizzarri, ci sono persone che credono di potersi permettere di dire le peggiori cose senza alcun motivo, ecco che qualcuno ha scritto all’ex velina, sotto al suo ultimo post Instagram, che non starebbe ricoprendo il ruolo di madre nella maniera corretta (“Di fare la mamma ti fa proprio schifo”). Motivo? Nello scatto Costanza si sta ”gustando’ un raggio di sole invernale, ma senza la figlia. Da qui il surreale insulto.

L’ex velina non ci sta e risponde agli insulti: “All’inferno”

Costanza non ha per nulla digerito il commento e ha perso il suo proverbiale aplomb, ringhiando: “Quelli come te devono andare all’inferno”. Molti fan le hanno fatto sentire il loro calore, invitandola a non curarsi di soggetti simili. Tra chi si è fatto vivo sotto al post, c’è anche un volto amico di Uomini e Donne, l’ex tronista Ludovica Valli. “Stupenda, un forte abbraccio”, ha scritto Ludo. L’ex velina ha replicato con uno zuccheroso “Ciao tesorino”, segno che tra le due donne intercorre un bel rapporto d’amicizia.

Bobo Vieri, la nuova vita da padre: “Mi figlia Stella è la cosa più bella”

“Mi figlia Stella è la cosa più bella” ha affermato Vieri di recente, intervenendo sul palco dei Gazzetta Sport Awards. Commosso ha aggiunto: “Dorme poco, la cambiamo, Costanza la allatta, poi dorme, io sto ad ascoltare se respira… Sto tutta la notte sveglio”. Il Bobo sciupa femmine da discoteca e locali notturni non c’è più. Oggi ha occhi solo per la sua Costanza e per la piccola Stella.