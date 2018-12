Vieri si commuove parlando della figlia Stella: “Sto tutta la notte sveglio per lei”

Bobo Vieri papà felice dichiara: “Mia figlia Stella è la cosa più bella”

Questo è decisamente un momento felice per Christian Vieri, diventato da poco padre della piccola Stella. L’ex calciatore in più occasioni ha già ribadito di sentirsi un uomo fortunato per l’arrivo nella sua vita della primogenita e di essere molto grato alla compagna Costanza Caracciolo per avergli regalato questa gioia. Ospitato recentemente sul palco dei Gazzetta Sport Awards Bobo ha, ancora una volta, dichiarato pubblicamente il suo grande amore per la figlia. “Mi figlia Stella è la cosa più bella” ha affermato Vieri, lasciandosi poi andare in un racconto su come siano cambiate le sue giornate adesso che nella sua vita è arrivata lei.

Vieri commosso ai Gazzetta Sport Awards dichiara: mia figlia Stella? “Sto tutta la notte sveglio per lei”

È un Bobo Vieri emozionato quello che si racconta ai Gazzetta Sport Awards. All’evento era presente anche il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero, ha riportato le parole dell’ex calciatore in merito alla sua esperienza di padre. “Stella è la cosa più bella” ha affermato Vieri commosso“Dorme poco, la cambiamo, Costanza la allatta, poi dorme, io sto ad ascoltare se respira… Sto tutta la notte sveglio”. La movida nei locali più cool non sembra quindi più interessare a Bobo che, adesso, alle notti in discoteca preferisce quelle passate in compagnia di Stella.

Costanza Caracciolo, primo messaggio dopo il parto: “Senza Bobo non avrei avuto la stessa forza”

Costanza Caracciolo nel suo primo messaggio pubblicato sui social dopo il parto ha subito speso delle belle parole nei confronti del compagno Vieri. “Non è stata una passeggiata, ma per fare dei capolavori ci vuole del tempo” ha scritto l’ex velina “Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza, oltre che la possibilità di conoscere la vera felicità. Mi si scioglie il cuore. Vi amo immensamente”.