Costanza Caracciolo, primo messaggio dopo il parto: la dedica a Bobo Vieri

Costanza Caracciolo, primo messaggio dopo il parto: felicità, emozioni e parole d’amore per Bobo Vieri

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori. Ieri, domenica 18 novembre è nata Stella, la loro primogenita. Una bimba tanto attesa e tanta amata da mamma e papà. A dare il suo personale benvenuto alla piccola, sui social, c’ha pensato pochissime ore fa anche Costanza. L’ex velina, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un lungo messaggio dove, per l’occasione, ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine nell’ultimo periodo. Tra questi, ovviamente, parole piene di affetto sono state riservate al suo compagno, Bobo Vieri, che nel post della Caracciolo ha ricevuto una menzione speciale.

Costanza Caracciolo dopo il parto scrive sui social: “Non è stata una passeggiata… Senza Bobo non avrei avuto la stessa forza”

Il parto di Costanza Caracciolo, stando a quanto scritto dalla stessa, pare non sia stato proprio una passeggiata. “Per fare dei capolavori c’è sempre bisogno di più tempo” ha però subito ribadito fiera l’ex velina “Per cui tesoro mio ne è valsa davvero la pena”. La Caracciolo, riferendosi al compagno, ha poi aggiunto: “Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza, oltre che la possibilità di conoscere la vera felicità. Mi si scioglie il cuore. Vi amo immensamente”. Il suo affetto, in fine , la neo mamma lo ha mandato virtualmente anche a tutti gli amici “Veri e virtuali” che, in queste ore, stanno inviando a lei e Bobo numerosi messaggi di auguri per l’arrivo di Stella.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori: i ringraziamenti dell’ex velina

Costanza Caracciolo, dopo l’annuncio ufficiale della nascita di Stella, ha voluto oggi dire grazie personalmente anche al personale medico e i professionisti che l’hanno assistita prima, durante e dopo la gravidanza. “Devo assolutamente ringraziare i miei angeli che mi hanno seguito in questo percorso” ha scritto Costanza “Non solo sotto l’aspetto professionale, ma anche personale perché sono stati veramente fondamentali per me”.