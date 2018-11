Costanza Caracciolo ha partorito: è nata la prima figlia di Bobo Vieri

Fiocco rosa per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: è nata la prima figlia della coppia! L’ex Velina di Striscia la notizia ha partorito questa mattina, come rivelato dall’ex calciatore sui social network. Alla bambina è stato dato il nome di Stella. La piccola è nata a Milano, anche se inizialmente i genitori erano intenzionati a farla nascere a Miami, la città dove Vieri vive da tempo. Ma Costanza, come raccontato a Verissimo, ha avuto qualche problema con la burocrazia ed è così rimasta in Italia. Christian ha assistito al parto, come fatto sapere attraverso le storie di Instagram. Lo scorso anno i due hanno perso un bambino a causa di un aborto spontaneo ma questa volta tutto è andato per il meglio: tanti auguri!

Vieri e Costanza pronti per il matrimonio dopo l’arrivo di Stella

Dopo l’arrivo di Stella, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono pronti per il matrimonio. Nonostante la differenza d’età – lei 28 anni, lui 45 – la showgirl e lo sportivo sono molto uniti e complici. E l’amica di Federica Nargi non ha mai nascosto il sogno di indossare l’abito bianco. “Vediamo, ne parleremo, io non ho problemi. Facciamo nascere la bambina poi vedremo”, ha detto l’ex attaccante a Verissimo.

La storia d’amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Vieri e Costanza stanno insieme dal 2017 ma si conoscono da dieci anni, complice delle amicizie in comune. “Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse”, ha dichiarato Christian a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport.