Karina Cascella, capelli sempre più corti: ecco com’è adesso

Cambio di look per Karina Cascella: la decisione dell’opinionista che trova consenso tra i suoi follower di Instagram

Karina Cascella ha deciso di tagliare ancora di più i suoi capelli. E non se n’è pentita. Ultimamente ha deciso di dire addio ai suoi lunghi capelli lisci, preferendoli alle spalle, e adesso ha deciso di fare un’altra piccola “follia”. Sapete bene quanto siano importanti i capelli per una donna e che non è sempre semplice stravolgere il proprio look: Karina ha avuto il coraggio per farlo e ha mostro il suo nuovo taglio di capelli su Instagram, ricevendo molteplici commenti stra-positivi. Sicuramente non accorcerà ancora… non li ha mai avuti così corti!

Foto capelli corti Karina Cascella: ecco com’è adesso dopo il taglio netto

Questo è stato il messaggio scritto dall’opinionista su Instagram: “Ciao ragazze! Ieri, come avete visto dalle storie, sono tornata dai miei amori per tagliare ancora un po’ i capelli. Mi avevano detto che sarei entrata in un tunnel ed è così. Appena crescono sulla spalla, io corro e non so cosa ne pensiate voi, ma a me piacciono veramente moltissimo! Dai dai, ditemi, che sono curiosa… Vi piacciono così corti?”. Ha cambiato look, in questa calda estate, anche Emma Marrone: avete visto le sue ultime foto?

Karina Cascella a Uomini e Donne? Ultime notizie dal mondo di Maria De Filippi

Chissà se Karina Cascella ci sorprenderà ancora: sicuramente nei programmi di Barbara d’Urso sfoggerà una nuova acconciatura! Proprio in quelle trasmissioni, l’opinionista ha parlato spesso di Pamela Prati (sorprendendo per alcune dichiarazioni) e non mancheranno commenti anche ad altri personaggi del mondo dello spettacolo. Sarebbe bello rivederla a Uomini e Donne, dove non si risparmierebbe su nessuno… nemmeno su Barbara De Santi, che adesso ha cancellato una “foto al peperoncino”?