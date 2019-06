Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati: lo sfogo

Cosa è successo tra Karina Cascella e Pamela Prati

Karina Cascella fa un passo indietro e chiede scusa a Pamela Prati. L’opinionista si è pentita per aver attaccato duramente la soubrette sarda nel corso di una puntata di Live-Non è la d’Urso. L’ex volto di Uomini e Donne ha usato parole molto dure – come “fai schifo” – per commentare la finta love story tra Pamela e Mark Caltagirone. Un attacco, tra l’altro, arrivato da Karina la stessa sera in cui la Prati era ospite da Chi l’ha visto?. Un’ospitata che ha fatto chiacchierare tutti e che non è particolarmente piaciuta alla Cascella, da anni presenza fissa del salotto di Barbara d’Urso. A distanza di settimane l’ex di Salvatore Angelucci ha utilizzato il suo account Instagram, seguito da un milione di follower, per fare pubblicamente ammenda.

Le ultime parole di Karina Cascella su Pamela Prati

“Io da donna ho detto ad un’altra donna: “Vergognati perché fai schifo” beh…non è corretto, ne televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiedo scusa a Pamela”, ha scritto Karina Cascella su Instagram. “Le opinioni, le idee, la verità… su questa vicenda sono piene di molteplici risvolti. E al di là di quella che può essere la mia di opinione, credo che sia cosa buona e giusta, fare un passo indietro”, ha aggiunto l’ex vincitrice de La Talpa. “Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento né mai lo sarà”, ha concluso Karina.

Ultime news su Pamela Prati e Mark Caltagirone

Karina Cascella avrà modo di chiedere scusa personalmente a Pamela Prati? La primadonna del Bagaglino è infatti in lizza per partecipare all’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, in onda mercoledì 19 giugno. Dopo l’intervista sfumata la scorsa settimana, la Prati vorrebbe tornare da Barbara d’Urso per chiarire tutto sulla sua posizione e sul finto matrimonio con Mark Caltagirone.