Pamela Prati: in trattative per l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso

Pamela Prati news: probabile ospite all’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso

Pamela Prati non molla. Dopo l’intervista sfumata la scorsa settimana, la showgirl sarda è in trattative per partecipare alla prossima puntata di Live-Non è la d’Urso. Quella che andrà in onda mercoledì 19 giugno e che sarà di fatto l’ultima di questa stagione televisiva. Come riporta Chi, la Prati vorrebbe presenziare nel salotto della d’Urso a titolo gratuito, come già richiesto nei giorni scorsi. Stando alle indiscrezioni questa volta l’intervista dovrebbe andare in porto e sarà piuttosto lunga: si parla di una durata di ben 50 minuti. Al momento, però, non c’è nulla di ufficiale: Barbara d’Urso riuscirà ad intervistare finalmente la sua collega?

Live-Non è la d’Urso: il 19 giugno l’ultima puntata

Quella di mercoledì 19 giugno sarà l’ultima puntata di questa stagione televisiva per Live-Non è la d’Urso. Inzialmente Mediaset aveva deciso di allungare il programma fino a mercoledì 3 luglio ma poi ha fatto dietrofront lasciando tutto come stabilito mesi fa. Nonostante questo il nuovo programma di Barbara d’Urso si è rivelato un grande successo in termini di popolarità e auditel.

Live-Non è la d’Urso ospiti: non solo Pamela Prati

Oltre a Pamela Prati, nella prossima puntata di Live-Non è la d’Urso dovrebbe partecipare anche Miguel Bosé, ex fidanzato di Barbara d’Urso.