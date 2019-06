Live-Non è la d’Urso chiude con un big ospite, ex di Barbara

Live – Non è la d’Urso: il talk non verrà prolungato fino a luglio. La nota e il motivo della decisione. Intanto è stato svelato il super ospite dell’ultima puntata: si tratta di un ex di Barbara

Brutte notizie per gli appassionati di Live – Non è la d’Urso. Il talk di Canale 5 chiuderà i battenti mercoledì prossimo, ossia il 19 giugno, come riportato dal sempre puntuale DavideMaggio.it. Dunque, Mediaset ha fatto dietrofront e lo show non proseguirà nel mese di luglio, come annunciato precedentemente. Nel frattempo, il profilo Instagram della rivista Chi ha svelato il super ospite che sarà presente durante l’ultima puntata. No, nessuno che si avvicini al chiacchieratissimo Prati-gate. Si tratta di un vecchio amore della conduttrice Barbara d’Urso: Miguel Bosè.

Il programma chiude il 19 giugno: la nota di Publitalia

“Diversamente da quanto comunicato in precedenza l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso andrà in onda mercoledì 19 giugno”, scrive Davide Maggio, specificando che la news è stata carpita direttamente da una nota ufficiale di Publitalia. Davide Maggio poi aggiunge: “Con il caso Pamela Prati, che ha fatto impennare gli ascolti del programma, ormai abbondantemente (e finalmente) archiviato, Live rinuncia dunque alle due puntate aggiunte (sarebbe proseguito fino al 3 luglio) e chiude tra cinque giorni la stagione“. Per chiuderla nel migliore dei modi, si attende in studio Miguel Bosè, seguendo lo spiffero di Chi: “Barbara D’Urso ha deciso di chiudere alla grande l’edizione di Live-Non è la D’Urso, invitando per la puntata in onda su Canale 5 il prossimo 19 giugno una star internazionale: Miguel Bosè”.

Miguel Bosè: Barbara invita l’ex a Live – Non è la d’Urso

L’artista spagnolo in passato ha avuto una storia con Barbara, la quale ha sempre avuto parole al miele per l’ex (“Una persona straordinaria, dolcissima, carina, fantastica, uno di quei ragazzi che ti porta i fiori. Miguel, voto mille”). Probabilmente in puntata l’argomento virerà sui fatti che hanno creato non pochi dibattiti attorno a Miguel e sulla salute del cantante. “Ha fatto molto discutere per la separazione dal compagno Nacho Palau a cui è seguita la divisione dei quattro figli che la coppia aveva avuto da madre surrogata. Ma in Spagna è un altro il gossip che insegue Bosè in questi mesi e riguarda la salute del cantante. L’aria dell’Italia, la sua seconda casa, gli farà sicuramente bene”, ha concluso Chi.