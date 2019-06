Barbara d’Urso, ferie rimandate: “Mi dovrete sopportare ancora un po’”

Quando va in vacanza quest’anno Barbara d’Urso

Quest’anno ferie posticipate per Barbara d’Urso. A differenza degli altri anni la conduttrice napoletana sarà in onda fino agli inizi di luglio. Una scelta voluta dall’azienda che, dopo le recenti vittorie della presentatrice, ha chiesto una maggiore presenza in video. Terminati Domenica Live e Grande Fratello, Barbarella chiuderà Pomeriggio 5 venerdì 14 giugno. Ma resterà in onda fino al 3 luglio con Live-Non è la d’Urso, il programma del mercoledì sera che si è rivelato un vero e proprio successo. La trasmissione, iniziata lo scorso marzo in via sperimentale, doveva finire il prossimo 19 giugno ma Mediaset ha chiesto qualche puntata in più. Quindi Carmelita, per la gioia di tutti i suoi fan, sarà in video per tutto il mese di giugno. Si fermerà a luglio e ad agosto per poi riprendere quotidianamente il suo lavoro a settembre.

Le ultime parole di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

“Saremo ancora in onda. Mi dovrete sopportare ancora per un po’”, ha detto Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda giovedì 13 giugno. Anche il contenitore pomeridiano ha avuto un buon riscontro in questa stagione televisiva, battendo quotidianamente la concorrenza rappresentata da La vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Live non è la d’Urso ha invece toccato punte del 32% di share, complice l’avvincente scandalo che ha travolto Pamela Prati e le sue ex socie Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela.

Il futuro televisivo di Barbara d’Urso a Mediaset

Dopo così tanti successi, il futuro lavorativo di Barbara d’Urso resterà praticamente identico al presente. A settembre la 62enne tornerà al timone di Pomeriggio 5 e Domenica Live mentre in primavera rifarà il Grande Fratello Nip. Ancora da decidere la collocazione invernale di Live-Non è la d’Urso, format sul quale Mediaset vuole continuare a puntare.